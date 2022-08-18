18.08.2022, 16:53
ФОТО | Рядом с Пайде горит хлебное поле, работы по тушению продолжаются(1)
Сегодня после обеда в Спасательный центр поступил сигнал, что недалеко от Пайде горит хлебное поле. Причиной пожара стал, очевидно, комбайн, задевший опору ЛЭП.
Сегодня в 14.45 в Спасательный центр поступило сообщение о том, что рядом с Пайде в деревне Мюнди горит большое хлебное поле. Из-за сильного ветра огнем охвачен и растущий рядом лес.
Спасатели потушили пламя на поле и в лесу, работы по тушению продолжаются.
Взять распространение огня под контроль удалось с помощью комбайнов, которые скосили не затронутое пожаром поле.
Как сообщила пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра Андра Вяэртмаа, комбайн, очевидно, задел опору воздушной линии электропередачи, провода на землю не упали.
Информация еще уточняется.