ЧП и криминал
18.08.2022, 16:53

ФОТО | Рядом с Пайде горит хлебное поле, работы по тушению продолжаются

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Сегодня после обеда в Спасательный центр поступил сигнал, что недалеко от Пайде горит хлебное поле. Причиной пожара стал, очевидно, комбайн, задевший опору ЛЭП.

Сегодня в 14.45 в Спасательный центр поступило сообщение о том, что рядом с Пайде в деревне Мюнди горит большое хлебное поле. Из-за сильного ветра огнем охвачен и растущий рядом лес.

Спасатели потушили пламя на поле и в лесу, работы по тушению продолжаются.

Взять распространение огня под контроль удалось с помощью комбайнов, которые скосили не затронутое пожаром поле.

Как сообщила пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра Андра Вяэртмаа, комбайн, очевидно, задел опору воздушной линии электропередачи, провода на землю не упали.

Информация еще уточняется.

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