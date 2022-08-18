Мать украинской легкоатлетки погибла в результате российского обстрела Харькова

Трагическую новость 28-летняя спортсменка сообщила в Instagram.

„Моя мамочка. Я тебя очень люблю“, - написала 28-летняя украинка.

В сторис с руинами общежития, где жила семья Табашник, Екатерина также отметила российских спортсменов — Илью Иванюка и Марию Ласицкене.

Табашник также добавила видео последствий российского ракетного обстрела, в результате которого также был разрушен дом спортсменки. „Русский мир унес жизни моей мамочки. Освободил меня от дома и всей моей жизни. Как я вас ненавижу“, — добавила спортсменка.

По меньшей мере 12 человек погибли в результате ракетных обстрелов Харькова, которые произошли поздно вечером в среду и рано утром в четверг, в том числе мать Табашник и 11-летний ребенок.

По словам главы военной администрации Харьковской области Олега Синегубова, по предварительным данным, россияне применили ракету „Искандер“.

„Русские жестоко и целенаправленно наносили удары по мирным жителям. И вот сейчас в своих так называемых „СМИ“ они распространяют очередной фейк о „военных объектах“. Военных объектов нет. Исключительно гражданские объекты, среди которых пенсионеры и дети. Это настоящий терроризм, на который способны только изверги!“ — заявил Сонегубов.

Рекорд Екатерины Табашник в прыжках в высоту - 1,99. В 2013 году она стала чемпионкой Европы среди юниоров.