Государство намерено частично компенсировать домохозяйствам стоимость электричества. Кто получит право на компенсацию?(22)
Вчера издание Ärileht написало, что в Эстонии насчитываются десятки тысяч домохозяйств, которые имеют пакеты с фиксированной до марта ценой на электроэнергию на уровне 40-60 евро за мегаватт-час. В то же время известно, что государство намерено компенсировать потребителям стоимость электроэнергии в размере 50 евро за мегаватт-час. Означает ли это, что для определенной части потребителей тариф будет нулевой или даже они уйдут в плюс? Ситуацию прокомментировало Министерство экономики и коммуникаций.
Руководитель сферы энергорынков Рейн Вакс подтвердил, что для домашних потребителей будет предусмотрена мера поддержки в размере 50 евро за мегаватт-час. Но здесь будет всё-таки определенная граница.
„Так как у многих потребителей цена электроэнергии зафиксирована на относительно низком уровне, из-за чего эти потребители не являются критической целевой группой данной меры поддержки, потребителю придется, по всей видимости, платить после получения пособия по меньшей мере 80 евро за мегаватт-час“, - сказал Вакс. Таким образом представитель Минэкономики дал ориентировочный уровень: скорее всего те, у которых фиксированная цена электричества ниже указанной суммы, компенсацию от государства получать не будут.