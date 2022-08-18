Государство намерено частично компенсировать домохозяйствам стоимость электричества. Кто получит право на компенсацию?

Вчера издание Ärileht написало, что в Эстонии насчитываются десятки тысяч домохозяйств, которые имеют пакеты с фиксированной до марта ценой на электроэнергию на уровне 40-60 евро за мегаватт-час. В то же время известно, что государство намерено компенсировать потребителям стоимость электроэнергии в размере 50 евро за мегаватт-час. Означает ли это, что для определенной части потребителей тариф будет нулевой или даже они уйдут в плюс? Ситуацию прокомментировало Министерство экономики и коммуникаций.