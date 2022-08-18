„Один человек столько головной боли нам приносит“. Председатель горсобрания Нарвы - о распаде коалиции(12)
Партия Eesti 200 выходит из коалиции со списком Райк в Нарве. Об этом заявил Денис Ларченко, руководитель нарвского отделения партии. Что это значит для коалиции? Пока точного ответа нет. Идет собрание, на котором обсуждается этот вопрос.
„Один человек столько головной боли нам приносит“, - прокомментировал председатель Нарвского горсобрания Владимир Жаворонков (фракция Narva Tulevik) заявление Дениса Ларченко о возможном распаде коалиции в Нарве.
„Это еще ничего не значит, у нас сейчас состоится заседание, после которого сможем более детально прокомментировать. Но вы знаете, что конец одного - это начало чего-то нового“, - сказал Жаворонков RusDelfi.
Причины выхода Eesti 200 из коалиции состоят в разнице ценностей и в том, как идет взаимодействие между коалиционными партнерами. К такому решению Ларченко пришел по итогам состоявшегося в понедельник горсобрания, на котором с повестки дня был снят вопрос о судьбе танка. Ларченко, как и многие другие депутаты, готовил план того, как памятный танк останется в городе, как они смогут организовать музей в Нарве.