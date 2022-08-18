„Один человек столько головной боли нам приносит“. Председатель горсобрания Нарвы - о распаде коалиции

„Это еще ничего не значит, у нас сейчас состоится заседание, после которого сможем более детально прокомментировать. Но вы знаете, что конец одного - это начало чего-то нового“, - сказал Жаворонков RusDelfi.

Причины выхода Eesti 200 из коалиции состоят в разнице ценностей и в том, как идет взаимодействие между коалиционными партнерами. К такому решению Ларченко пришел по итогам состоявшегося в понедельник горсобрания, на котором с повестки дня был снят вопрос о судьбе танка. Ларченко, как и многие другие депутаты, готовил план того, как памятный танк останется в городе, как они смогут организовать музей в Нарве.