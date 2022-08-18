В Англии в день своего рождения упал со скалы и погиб 12-летний мальчик из Эстонии

Мати Урб приехал в Кент вместе с родителями, братом и сестрой во время школьных пасхальных каникул.

Семья из Эстонии, переехавшая в Лондон в 2021 году, путешествовала по южному побережью Англии в арендованном доме на колесах.

Во время прогулки по краю обрыва родители Мати потеряли его из виду, а позже береговая охрана нашла тело мальчика у подножия скалы.

Экспертиза показала, что 4 апреля Мати скончался от травм головы после падения с утеса Ист-Лэнгдон в районе Дувра. В полицейском рапорте говорится, что никакие третьи лица к происшествию не причастны.

Судмедэксперт Катрина Хепберн заключила, что смерть случилась по неосторожности. „Я не знаю, как Мати упал с обрыва - свидетелей не было. Споткнулся ли он и упал, был ли это порыв ветра, или он подошел слишком близко к краю - я просто не знаю“.

„Это трагическое стечение обстоятельств, и я склоняюсь к выводу, что это был несчастный случай, - сказала она, добавив, что такое объяснение, конечно, не утешит семью. - Я не вижу никаких доказательств того, что он действительно хотел спрыгнуть с обрыва“.

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