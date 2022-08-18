Мнение
18.08.2022, 17:00

ИНТЕРВЬЮ | Рейн Руутсоо: единственная „пуповина“ лояльности, связывающая Нарву с Эстонией - это жизнь лучше, чем в России

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Ольга Штраубе
редактор рубрики мнений
Демонтаж танка
Демонтаж танка
ФОТО: Andres Putting | Ekspress Meedia

Для эстонцев танк был и остается символом иностранного владычества и оправданием страданий, сказал в интервью RusDelfi почетный профессор Таллиннского университета Рейн Руутсоо.

Если бы августовский путч 1991 года не парализовал Москву на некоторое время, Россия никогда бы не признала Нарву частью новой независимой Эстонии, считает историк Рейн Руутсоо.

Конфликт вокруг памятников в Эстонии связан с тем, что эстонский и русский подходы к истории противоположны, и с тем, что эстонцы и русскоязычные живут в разных информационных полях, культивирующих эти подходы? Можно ли избежать таких конфликтов, или они совершенно неизбежны в наших нынешних условиях?

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