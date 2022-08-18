ИНТЕРВЬЮ | Рейн Руутсоо: единственная „пуповина“ лояльности, связывающая Нарву с Эстонией - это жизнь лучше, чем в России

Если бы августовский путч 1991 года не парализовал Москву на некоторое время, Россия никогда бы не признала Нарву частью новой независимой Эстонии, считает историк Рейн Руутсоо.

Конфликт вокруг памятников в Эстонии связан с тем, что эстонский и русский подходы к истории противоположны, и с тем, что эстонцы и русскоязычные живут в разных информационных полях, культивирующих эти подходы? Можно ли избежать таких конфликтов, или они совершенно неизбежны в наших нынешних условиях?