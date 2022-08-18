18.08.2022, 17:00
ИНТЕРВЬЮ | Рейн Руутсоо: единственная „пуповина“ лояльности, связывающая Нарву с Эстонией - это жизнь лучше, чем в России(19)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Для эстонцев танк был и остается символом иностранного владычества и оправданием страданий, сказал в интервью RusDelfi почетный профессор Таллиннского университета Рейн Руутсоо.
Если бы августовский путч 1991 года не парализовал Москву на некоторое время, Россия никогда бы не признала Нарву частью новой независимой Эстонии, считает историк Рейн Руутсоо.