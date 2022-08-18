МНЕНИЕ | Керсти Кальюлайд: у нас разные пути с людьми, мечтающими о великой империи

Это противоположные истории, ни одна из них не могла бы существовать без другой, и они всегда будут с нами. Но важно помнить, что нынешнее и будущие поколения не должны считать решения и переломные моменты, найденные в историях их семьи, морально приемлемыми, потому что эти решения не были приняты нынешними поколениями.

Моя бабушка была в ГУЛАГе. Те же годы у некоторых других людей прошли в квартирах, отданных лучшим партийцам или деятелям культуры, где, как говорят (точно не знаю, сама не видела), можно было найти даже мебель переселенных туда эстонских поселенцев. У меня и у внуков этих людей так же совершенно разные личные истории.

Отец моего брата вырос в довоенной Нарве. Советская Нарва была и осталась для него чужой. Те, кто вырос в советской Нарве вместе с самим городом, чувствуют себя в сегодняшней Нарве как дома. И неизбежно чувствовали себя еще более комфортно, когда Нарва была связана с советским промышленным комплексом, производила и снабжала шестую часть планеты и росла намного быстрее, чем довоенная Нарва.

Те, кто говорит, что это уничтожило все плоды интеграции, ошибаются. Неправы и те, кто считает, что, проявив решимость, мы каким-то образом легче или быстрее изменим самоосознание нарвитян. На самом деле произошло лишь то, что на какое-то время эти разные истории снова стали отчетливо видны, мы сравниваем наше ощущение истории, обнаруживаем противоречия, а затем снова прячем его в шкаф.

Убрать танк было правильным решением. Удаление красных памятников из общественного пространства — это правильно. Потому что мы живем в Эстонской Республике, и у нас нет другой страны, где можно было бы защитить наш язык, культуру, обычаи и отношение к истории.

Перенос Нарвского танка не создал никакой новой ситуации в Эстонской Республике. Это так же не изменило ничего в том, как эстонцы относятся к другому подходу русскоязычного населения к истории. Это ничего не изменило и в том плане, сколько или насколько русскоязычные люди действительно хотят думать о том, что очень большая часть истории их семьи была связана с советской оккупацией Эстонии и только с советской оккупацией.

Сегодня никто не несет ответственности за то, были ли их бабушки и дедушки на правильной или неправильной стороне истории. А если такой ответственности нет, то сегодня и нет нужды обосновывать этот выбор.

Мой дедушка занимал важный пост в Эстонской Республике, помогая установить цензуру эпохи Пятса и ограничивая средства массовой информации и свободу мнений. Я не успокаиваю себя утверждениями о том, что представления о демократии в 30-е годы были другими, о том, что мой дед делал это в интересах эстонского государства - по крайней мере, так он сам считал. Я не занимаюсь оправданием или осуждением выбора моего деда, это был его выбор, его жизнь и его эпоха. Я — это я, посреди сегодняшних сложных времен, и у меня есть собственные решения, основанные на личных убеждениях, знаниях, личных характеристиках. Я не буду молчать, когда на карту поставлена ​​наша безопасность, свободам угрожают или несправедливо обращаются с самыми слабыми.

Чту ли я таким образом память своего деда или проявляю неуважение, если защищаю совсем другую Эстонию, чем та, которую, как я знаю, он поддерживал? Ни то, ни другое. История моего деда – часть истории моей семьи, она во многом определила судьбу моей семьи как в оккупации, так и в ссылке. И это все. Это история, она остается, и она не изменится, оправдываю я это или осуждаю.

Мне кажется, это то, что мы можем предложить друг другу — принятие того, что у нас разные истории. И нам стоит заверить друг друга, что эти истории уже в прошлом. Они дошли до нас, но не должны влиять на наше будущее.