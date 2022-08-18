МНЕНИЕ | Керсти Кальюлайд: у нас разные пути с людьми, мечтающими о великой империи(67)
Должен ли сын отвечать за действия своего отца или деда? На ком лежит вина за преступления прошлого? Экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд на своей странице в Фейсбуке рассуждает о том, как сложно переплетается история в границах не только одного государства, но и одной семьи, и как сложно делать выбор.
„Сегодня никто не несет ответственности за то, были ли их бабушки и дедушки на правильной или неправильной стороне истории. А если такой ответственности нет, то сегодня и нет нужды обосновывать этот выбор“, - написала Кальюлайд.
Перенос Нарвского танка не создал никакой новой ситуации в Эстонской Республике. Это так же не изменило ничего в том, как эстонцы относятся к другому подходу русскоязычного населения к истории. Это ничего не изменило и в том плане, сколько или насколько русскоязычные люди действительно хотят думать о том, что очень большая часть истории их семьи была связана с советской оккупацией Эстонии и только с советской оккупацией.
Убрать танк было правильным решением. Удаление красных памятников из общественного пространства — это правильно. Потому что мы живем в Эстонской Республике, и у нас нет другой страны, где можно было бы защитить наш язык, культуру, обычаи и отношение к истории.
Те, кто говорит, что это уничтожило все плоды интеграции, ошибаются. Неправы и те, кто считает, что, проявив решимость, мы каким-то образом легче или быстрее изменим самоосознание нарвитян. На самом деле произошло лишь то, что на какое-то время эти разные истории снова стали отчетливо видны, мы сравниваем наше ощущение истории, обнаруживаем противоречия, а затем снова прячем его в шкаф.
Отец моего брата вырос в довоенной Нарве. Советская Нарва была и осталась для него чужой. Те, кто вырос в советской Нарве вместе с самим городом, чувствуют себя в сегодняшней Нарве как дома. И неизбежно чувствовали себя еще более комфортно, когда Нарва была связана с советским промышленным комплексом, производила и снабжала шестую часть планеты и росла намного быстрее, чем довоенная Нарва.
Моя бабушка была в ГУЛАГе. Те же годы у некоторых других людей прошли в квартирах, отданных лучшим партийцам или деятелям культуры, где, как говорят (точно не знаю, сама не видела), можно было найти даже мебель переселенных туда эстонских поселенцев. У меня и у внуков этих людей так же совершенно разные личные истории.
Это противоположные истории, ни одна из них не могла бы существовать без другой, и они всегда будут с нами. Но важно помнить, что нынешнее и будущие поколения не должны считать решения и переломные моменты, найденные в историях их семьи, морально приемлемыми, потому что эти решения не были приняты нынешними поколениями.
Сегодня никто не несет ответственности за то, были ли их бабушки и дедушки на правильной или неправильной стороне истории. А если такой ответственности нет, то сегодня и нет нужды обосновывать этот выбор.
Мой дедушка занимал важный пост в Эстонской Республике, помогая установить цензуру эпохи Пятса и ограничивая средства массовой информации и свободу мнений. Я не успокаиваю себя утверждениями о том, что представления о демократии в 30-е годы были другими, о том, что мой дед делал это в интересах эстонского государства - по крайней мере, так он сам считал. Я не занимаюсь оправданием или осуждением выбора моего деда, это был его выбор, его жизнь и его эпоха. Я — это я, посреди сегодняшних сложных времен, и у меня есть собственные решения, основанные на личных убеждениях, знаниях, личных характеристиках. Я не буду молчать, когда на карту поставлена наша безопасность, свободам угрожают или несправедливо обращаются с самыми слабыми.
Чту ли я таким образом память своего деда или проявляю неуважение, если защищаю совсем другую Эстонию, чем та, которую, как я знаю, он поддерживал? Ни то, ни другое. История моего деда – часть истории моей семьи, она во многом определила судьбу моей семьи как в оккупации, так и в ссылке. И это все. Это история, она остается, и она не изменится, оправдываю я это или осуждаю.
Мне кажется, это то, что мы можем предложить друг другу — принятие того, что у нас разные истории. И нам стоит заверить друг друга, что эти истории уже в прошлом. Они дошли до нас, но не должны влиять на наше будущее.
Конечно, всегда найдутся те, для кого история о прошлом одновременно является и мечтой о будущем. Российская империя, будь то в форме Советского Союза или в каком-то ином виде, безусловно, служит источником гордости и образом будущего для многих людей. У нас нет с ними общего пути здесь, в Эстонской Республике, потому что большинство из нас выбирает свободу, права человека, демократию. Но, к счастью, нам не нужно их убеждать, мы можем их отпустить. Ведь Россия есть и существует до сих пор.
Каждый человек, эстонец или русский, в Нарве или Ласнамяэ, Пярну или Хаапсалу - свободен. Потому что это Эстонская Республика. Страна, построенная по образу и подобию граждан Эстонской Республики и подавляющего большинства ее жителей, не должна нравиться всем. Если она вам не нравится, вы можете участвовать в демократических процессах и сделать страну более похожей на Эстонскую Республику вашей мечты. Здесь можно решить уйти. И можно смириться с тем, что Эстонская Республика в чем-то неприемлема для вас – например, она не поддерживает важную для вашей семьи историю – и все равно продолжать здесь жить.
Все эти выборы очень индивидуальны. Обычно мы просто живем своей жизнью и не занимаемся этими важными вопросами. Иногда история снова выталкивает эти подводные течения на поверхность. Однако личный выбор остается личным, иногда государство поддерживает его своей политикой, а иногда нет. Но свободное государство не контролирует и не требует этого выбора. В этом прелесть и боль свободы. Каждое принимаемое нами решение является нашей собственной ответственностью и влечет за собой соответствующие последствия. В свободных странах эти решения затрагивают и государство в целом. Так мы движемся сквозь время в будущее, и только тогда мы можем понять, какие моменты были настоящими поворотными точками.