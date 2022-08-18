ПРЯМО СЕЙЧАС | Каллас: пришло время сосредоточиться на нашем общем будущем, даже если у нас разные взгляды на прошлое

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Каллас сообщила, что операция по переносу советских военных памятников в Нарве и Нарва-Йыэсуу прошла хорошо, спокойно и профессионально. Сам танк теперь можно увидеть в ангаре Военного музея в Виймси. „Теперь пришло время сосредоточиться на нашем общем будущем, даже если у нас разные взгляды на прошлое“, - добавила премьер-министр.

Согласно исследованию общественного мнения от Госканцелярии, отношение к удалению символики СССР из общественного пространства изменилась. Если в июне перезахоронение братских могил поддерживали 39% неэстонцев, то в августе поддержка увеличилась до 55%.

Также замену советской символики на нейтральную в июне поддерживало лишь менее пятой части неэстонцев, а в августе уже около трети. „Уже и жители других национальностей понимают, что эти монументы вызывают напряжение и нужно их удалить“, - подчеркнула Каллас. В июне 21% считал, что такие монументы подходят больше для музейного пространства, а в августе уже 34%.

„Эстония - наш общий дом, и мы хотим, чтобы здесь был мир и порядок. Ради этого мы все должны прилагать усилия“, - сказала Каллас.

Каллас упомянула и о сверхвысокой цене на электричества. Вчерашнюю цену изучает Департамент конкуренции. Правительство планирует обсудить изменение Закона о рынке электроэнергии, чтобы помочь людям в тяжелые времена.

Прембер-министр напомнила, что с сегодняшнего дня Эстония больше не выдает ни одной туристической визы гражданам России. „На международном уровне очень много обсуждений вызвал наш призыв остановить выдачу туристических виз ЕС гражданам РФ, потому что путешествия по Европе - это привилегия, а никакое не право человека. Важно, что этот посыл дошел до всех наших союзников и других стран-членов и Евросоюза“, - сказал Каллас. Она надеется, что все больше разных стран готовы будут поддержать это.