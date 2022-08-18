Паралимпийский комитет Эстонии и футбольный клуб „Флора“ организуют в субботу большой параспортивный день „Спорт объединяет“

В субботу, 20 августа, Паралимпийский комитет Эстонии и футбольный клуб „Флора“ проведут большой параспортивный день „Спорт объединяет!“. День параспорта начнется в 16:00 с фестиваля у восточной трибуне А. Ле Кок Арены. В 19:00 на стадионе начнется матч высшей лиги между таллиннской „Флорой“ и пярнуским „Вапрусом“.

В День параспорта различные спортивные клубы, организации и энтузиасты предоставят различные виды параспорта, которыми можно заниматься в Эстонии. Желающие смогут узнать больше о сидячем волейболе, баскетболе на колясках, пара-легкой атлетике, паровелоспорте, керлинге на колясках, параплавании, следж-хоккее на колясках, парабадминтоне, парапауэрлифтинге, парасейлинге и других видах спорта. Выступит группа Wiiralt. Для желающих „Флора“ организует экскурсию на А. Ле Кок Арену, где также есть выставка, посвященная выступлениям эстонских спортсменов на Паралимпийских играх и Олимпийских играх для глухих. В выставке могут принять участие и люди с нарушениями зрения.

В день параспорта примут участие самые известные эстонские параспортсмены Матц Топкин, Сюзанна Каул, Танель Виснап, Эгерт Йыэсаар и другие, которые расскажут о своем спортивном пути, обретении вдохновения и мотивации и преодолении трудностей на пути к выдающиеся результаты.

С помощью Дня параспорта организаторы хотят представить более широкий спектр возможностей для параспорта и объединить различные спортивные сообщества. „Привлекая и реализуя новые инициативы и проекты в сотрудничестве с различными организациями, мы приближаем спорт к людям“, — сказал президент „Флоры“ Пелле Похлак. „Независимо от того, являетесь ли вы любителями, профессиональными спортсменами или зрителями, спорт объединяет всех нас. 20 августа у всех будет возможность узнать о различных паралимпийских видах спорта и получить новый опыт. До встречи на стадионе!“

Кайя Колло, руководительница отдела физической активности Эстонского паралимпийского комитета: „В День паралимпийского спорта мы хотим показать, что каждый должен иметь возможность заниматься спортом. Мне очень нравится идея, что в каждом теле есть энергия и ее нужно использовать. Мы часто не задумываемся об прекрасной возможности двигаться до тех пор, пока эта возможность у нас не пропадёт. И когда мы видим или встречаем тех людей, которые, несмотря на различные препятствия, все же ведут активный образ жизни и с удовольствием занимаются спортом, это отличный пример и источник мотивации. Наше желание — размыть границы, разрушить мифы и показать, что спорт объединяет и что можно заниматься спортом вместе. Иногда нужно просто проявить изобретательность. Мы, безусловно, приветствуем всех людей, больших и маленьких, чтобы рассказать им о различных паралимпийских видах спорта и чтобы они могли испытать их на себе. Кроме того, я рада, что идея и инициатива Дня параспорта исходили от нашего участника. Это показывает, что люди делают свою работу с душой“.