ФОТО | В Вильяндимаа открытым пламенем горел жилой дом, погиб человек

В четверг рано утром, в 5:15, в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Уусна волости Вильянди (Вильяндиский уезд) горит жилой дом. Когда прибыли спасатели, деревянный одноэтажный жилой дом горел открытым пламенем. В доме было три квартиры.

По прибытии спасателей языки пламени вырывались из-под крыши и жильцы двух квартир выбрались из дома. Спасательная команда начала работы по тушению в 5:31, и около 6 часов в доме также нашли погибшего мужчину.

Спасатели локализовали пожар в 6:28, после чего начали дополнительные работы по тушению. Возгорание окончательно ликвидировали к 8 часам утра.

Более точные причины смерти погибшего выяснит судебно-медицинская экспертиза.