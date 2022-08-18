ВИДЕО | Усик устроил шоу с украинской песней на дуэли взглядов

Уже в субботу, 20 августа, на арене King Abdullah Sports City в Джидде (Саудовская Аравия) состоится долгожданный реванш, в котором в ринге сойдутся украинец Александр Усик и англичанин Энтони Джошуа. На кону будут стоять чемпионские пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе.

На пресс-конференцию украинец пришёл в казачьем наряде, с качественно уложенным чубом и шикарными усами. Джошуа — в футболке.

Если Усик хотел подавить волю соперника, заставить его чувствовать себя неуютно, то со второй задачей он справился на отлично. Александр замер в одной позе и принялся сверлить соперника взглядом. Англичанин дважды пытался повернуться к залу. Это могло длиться бесконечно. В итоге, когда Джошуа наконец показался фотографам анфас, Усик принялся петь. Исполнял Александр „Червону калину“.