Экс-игрок „МЮ“ доказывает в суде, что не абьюзер. Получается плохо

В апреле 2021 года экс-футболисту „Манчестер Юнайтед“ было предъявлено обвинение в нападении на двух женщин – в ноябре 2020 года он якобы нанес телесные повреждения своей бывшей девушке, 36-летней Кейт Гревилл, и напал на ее младшую сестру, 20-летнюю Эмму, во время того же предполагаемого инцидента в его доме в Уорсли. Также его обвинили в поведении с элементами принуждения и контроля с декабря 2017 года по ноябрь 2020 года, пишет Sports.ru.

Райан не признал, что напал на двух женщин. Однако в июне 2022-го он покинул пост главного тренера сборной Уэльса, так как не хотел, чтобы обвинения в нападении мешали сборной готовиться к ЧМ-2022.

8 августа в Манчестере начались новые судебные разбирательства. Во время слушания прокурор Питер Райт сказал, что Гиггза „обожествляли“ за его игру, но за закрытыми дверями у него была „гораздо более уродливая и зловещая сторона характера“.

Присяжным Королевского суда на Миншулл-стрит сообщили, что личная жизнь 48-летнего мужчины связана с „многократным издевательством – как физическим, так и психологическим – над женщиной, которую он якобы любил. Если верить свидетельствам, с женщиной на самом деле обращались так, что ни обожающая публика, ни закон не могут этого оправдать или не заметить. Это история контроля и принуждения женщины, которая думала, что ее любят и уважают; к сожалению, реальность была совсем другой“.

По словам прокурора, „когда пелена спала с глаз“, Кейт Гревилл решила удалить Гиггза из своей жизни, после чего и произошел инцидент с нападением 1 ноября 2020 года. Тогда Гиггз „утратил контроль над собой“ и ударил девушку головой.

В тот вечер, находясь в манчестерском отеле Stock Exchange Hotel с друзьями, женщина решила прекратить отношения с бывшим футболистом, узнав о его очередной измене. Она сообщила об этом сестре и решила съездить домой и забрать вещи до возвращения Гиггза из отеля, но не успела.