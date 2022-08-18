Другие виды
18.08.2022, 10:57

Литовская пловчиха Мейлутите завоевала золото чемпионата Европы

 
Рита Мейлутите
Рита Мейлутите
ФОТО: Gregorio Borgia | Scanpix

В среду вечером на чемпионате Европы в Риме литовская пловчиха Рута Мейлутите завоевала золото на дистанции 50 м брассом (результат 29.59 секунд).

На втором месте итальянка Бенедетта Пилато – 29.71 секунд, бронза досталась британке Имоджен Кларк – 30.31 секунд.

Эстонские девушки в финал не прошли. В женском плавании на 50 метров брассом результат 31,72 выводил в полуфинал, но Мария Романюк проплыла за 31,94 и заняла 21-е место.

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