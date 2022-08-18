18.08.2022, 10:57
Литовская пловчиха Мейлутите завоевала золото чемпионата Европы
ФОТО: | Scanpix
В среду вечером на чемпионате Европы в Риме литовская пловчиха Рута Мейлутите завоевала золото на дистанции 50 м брассом (результат 29.59 секунд).
На втором месте итальянка Бенедетта Пилато – 29.71 секунд, бронза досталась британке Имоджен Кларк – 30.31 секунд.
Эстонские девушки в финал не прошли. В женском плавании на 50 метров брассом результат 31,72 выводил в полуфинал, но Мария Романюк проплыла за 31,94 и заняла 21-е место.
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