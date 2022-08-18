Не отказалась от гражданства России. Гимнастка Полстяная не будет представлять Латвию на ЧМ-2022

Полстяная приняла гражданство Латвии в апреле 2018 года. У гимнастки двойное гражданство - и российское, и латвийское, пишет rus.delfi.lv.

В августе в соцсети Instagram сама Полстяная сообщила, что ее не взяли на Чемпионат мира-2022 в состав сборной Латвии из-за наличия российского гражданства. Она допустила, что прошедший в июне чемпионат Европы мог стать последним соревнованием в ее карьере.

„К сожалению, „спорт вне политики“ – это пустые слова, впрочем, мы уже давно в этом убедились... Возможно чемпионат Европы был последним стартом в моей спортивной карьере. Безусловно, это было очень красиво и ярко. Да вообще сезон получился классным, собрала почти целый комплект на Гран-при и Кубках мира. Мне не дали дойти до цели, к которой я шла всю свою жизнь. Обидно ? Не буду врать и супергеройствовать...“, - написала гимнастка.

Как выяснило агентство LETA в Латвийском Олимпийском комитете, Латвийская Олимпийская сборная в конце июле отправила Латвийской федерации письмо с целью получить информацию о дальнейшим планах спортсменки в отношении гражданства России. Спортсмены, которые являются гражданами Латвии и одновременно гражданами России или Беларуси не могут претендовать на средства из госбюджета Латвии, в том числе - на финансирование Латвийской Олимпийской сборной. При условии, что спортсменка не получает поддержку из бюджета Латвии, а выступает на Чемпионате мира за свой счет, представлять Латвию ей не запрещено.

Полстяная сказала агентству LETA, что не может отказаться от гражданства РФ, поскольку в России живет ее семья, друзья и близкие.

На прошлой неделе Латвийская федерация гимнастики предложила спортсменке участвовать в Чемпионате мира за свой счет, указав, что ей нужно принять решение в течение недели.

„Получили от нее ответ, сейчас она отказывается стартовать под флагом Латвии. У нее ухудшилось эмоциональное состояние и нет возможности тренироваться в Латвии, и она не видит смысла продолжать свою спортивную карьеру в Латвии“, - сообщила LETA Прокофьева.