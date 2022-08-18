18.08.2022, 14:35
Когда начнётся реконструкция стадиона Хийу - „немедленно“, осенью или в далеком будущем?
ФОТО: | Õhtuleht
По словам представителя Таллинна, согласно текущим прогнозам, реконструкция стадиона „Хийу“ должна начаться осенью.
Эпопея со ставшим непригодным для профессионального футбола стадионом Хийу, на котором постелено искусственное покрытие, похоже, еще не закончилась. Она началаст в июле 2020 года, когда Эстонский футбольный союз (ЭФС) решил выплатить долг „Флоры“ перед городом с 2001 года, а город и футбольный союз заключили соглашение о том, что ассоциация инвестирует не менее 1,596 миллионов евро в городской футбол. Из них 650 000 евро предназначены для развития стадиона Хийу.