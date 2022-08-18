Футбол
18.08.2022, 14:35

Когда начнётся реконструкция стадиона Хийу - „немедленно“, осенью или в далеком будущем?

 
Беговые дорожки на стадионе Хийу непригодны к использованию
Беговые дорожки на стадионе Хийу непригодны к использованию
ФОТО: Martin Ahven | Õhtuleht

По словам представителя Таллинна, согласно текущим прогнозам, реконструкция стадиона „Хийу“ должна начаться осенью.

Эпопея со ставшим непригодным для профессионального футбола стадионом Хийу, на котором постелено искусственное покрытие, похоже, еще не закончилась. Она началаст в июле 2020 года, когда Эстонский футбольный союз (ЭФС) решил выплатить долг „Флоры“ перед городом с 2001 года, а город и футбольный союз заключили соглашение о том, что ассоциация инвестирует не менее 1,596 миллионов евро в городской футбол. Из них 650 000 евро предназначены для развития стадиона Хийу.

Спустя более двух лет главная команда „Нымме Калью“, которая в последний раз играла на стадионе Хийу в 2020 году, по-прежнему остается без домашнего поля и продолжает принимать соперников по высшей лиге на „Спортланд арене“, деля ее с таллинским „Легионом“. На устаревшем поле с искусственным покрытием Хийу тренируются только молодежные команды „Калью“.

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