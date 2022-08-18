Когда начнётся реконструкция стадиона Хийу - „немедленно“, осенью или в далеком будущем?

Эпопея со ставшим непригодным для профессионального футбола стадионом Хийу, на котором постелено искусственное покрытие, похоже, еще не закончилась. Она началаст в июле 2020 года, когда Эстонский футбольный союз (ЭФС) решил выплатить долг „Флоры“ перед городом с 2001 года, а город и футбольный союз заключили соглашение о том, что ассоциация инвестирует не менее 1,596 миллионов евро в городской футбол. Из них 650 000 евро предназначены для развития стадиона Хийу.