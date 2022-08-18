ФОТО | Дебютантка ЧЕ Гедли Туги: я давно ждала этих соревнований

Квалификация в метании копья состоится уже утром в четверг. Туги будет выступать в группе B, которая начинает в 11.15 по эстонскому времени.

Метание не менее чем на 61 метр выводит в финал. Если участников недостаточно, в финал выходят 12 лучших. „Я считаю, что метание на 58-59 метров выведет в финал. Этим летом я дважды метнула за 58 метров, я бы не сказал, что это настоящая цель “, — оценила свои шансы на выход в финал Туги, которая в июле улучшила свой личный рекорд до 58,39 метров.

Туги призналась, что ей не приходилось соревноваться так рано. „К счастью, у меня есть как минимум еще одна группа. Может быть, это даже и лучше“, - сказала она.

Туги отметила, что в течение нескольких недель между чемпионатом Эстонии в конце июня и чемпионатом Европы иногда болело плечо. „Между тем, мое плечо немного устало, но я справилась с этим. Со здоровьем у меня все в порядке“, — подтвердила она, добавив, что усталость возникла из-за перетренированности. Было сделано слишком много бросков, чтобы почувствовать немного дух соревнований. Нам пришлось сократить количество бросков и взять перерыв“.

Туги завоевал бронзу на чемпионатах Европы до 18 и до 20 лет. Туги, которая занимается под руководством Тоомаса Мерилы, еще не участвовала во взрослых соревнованиях. В Мюнхене рекордсмен Эстонии Магнус Кирт дает Туги советы. „Очень долго ждала этих соревнований, таких крутых соревнований не было уже несколько лет. В прошлом году был чемпионат Европы до 23 лет (в Таллинне), но я поехала туда не в лучшем состоянии“, — вспоминает Туги, которая в домашней гонке за титул ограничилась результатом 47,78. „В Мюнхене крутой стадион и атмосфера, это многое добавляет. Кроме того, тот факт, что рядом есть сильные конкурентки“.

Помимо Туги, на ЧЕ ещё предстоит выступить юной прыгунье в высоту Кармен Бруус. Предварительные соревнования по прыжкам в высоту стартуют в пятницу в 11:05 по эстонскому времени.

В среду обе спортсменки получили свои соревновательные номера.

Галерея: