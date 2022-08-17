В Венгрии посол Эстонии вызван на ковер в МИД из-за „неприемлемой“ критики

Государственный секретарь Венгрии Тамаш Менцер пояснил, что посла вызвали на ковер из-за неприемлемых выражений, которые используют эстонские политики, критикуя Венгрию.

„Эстонский посол в Будапеште Рауль Тоомас в самом деле вчера был приглашен в МИД Венгрии, что дало возможность помимо обсуждения нашего двустороннего сотрудничества также поговорить о том, что представляет беспокойство для венгров“, - сказал представитель МИД Эстонии Михкель Тамм газете Õhtuleht.

По информации МИДа, венгерская сторона выразила недовольство теми критическими заявлениями, которые делали эстонские политики в адрес Венгрии.

„Посол Тоомас принял информацию венгерского МИД к сведению и в ответ сказал, что не может взять ответственность за политиков, так как члены Рийгикогу и Европейского парламента свободны в своих высказываниях“, - добавил Тамм.

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