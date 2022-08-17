Полиция ищет пропавшую в Ласнамяэ 14-летнюю девочку. Ее жизни может угрожать опасность

Милана ушла из дома на прошлой неделе, 12 августа, и до сих пор не вернулась. На основании собранной информации полиция допускает, что жизнь девочки может находиться в опасности.

Милана часто передвигается по Таллинну, Палдиски и Кейла, но может также находиться в Тапа.

Рост девочки 165 см. Волосы темно-каштановые, до плеч.

Полиция просит всех, кто видел Милану или знает о ее местонахождении, сообщить об этом по телефону 112.