17.08.2022, 21:36
Полиция ищет пропавшую в Ласнамяэ 14-летнюю девочку. Ее жизни может угрожать опасность(11)
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Полиция просит помощи в поисках ушедшей из дома в столичном районе Ласнамяэ 14-летней Миланы, жизнь которой может быть в опасности.
Милана ушла из дома на прошлой неделе, 12 августа, и до сих пор не вернулась. На основании собранной информации полиция допускает, что жизнь девочки может находиться в опасности.
Милана часто передвигается по Таллинну, Палдиски и Кейла, но может также находиться в Тапа.
Рост девочки 165 см. Волосы темно-каштановые, до плеч.
Полиция просит всех, кто видел Милану или знает о ее местонахождении, сообщить об этом по телефону 112.