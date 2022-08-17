Правдива ли история про россиянку, которая на отдыхе в Турции побила двух украинцев?

В середине июля 2021 года „Вести“ (а вместе с ними РИА „Новости“ , 63.ru и региональные отделения „Комсомольской правды“ , „Аргументов и фактов“ и того же „Царьграда“ ) рассказали о „массовом побоище“ на турбазе, расположенной на острове Поджабный недалеко от Самары. „По словам очевидцев, конфликт произошёл из-за девушек, с которыми пытались познакомиться разгорячённые спиртным молодые люди“, — утверждают „Вести.ру“. Аналогично события осветили и другие СМИ.

Рассказ о конфликте между россиянкой и украинцами обычно сопровождается двумя фотографиями: на одной участники драки стоят друг напротив друга, на другой — уже лежат в пылу схватки (кто в песке, кто на шезлонге). Как выяснили фактчекеры из грузинского проекта MythDetector, первую из этих фотографий публиковали ещё в прошлом году — она появлялась на сайте „Вести.ру“. Другой снимок — скриншот из видеосюжета, размещённого на той же странице.

3 августа на сайте телеканала „Царьград“ появилась заметка под названием „Русская девушка дала отпор пьяным украинцам в Турции: одного из хулиганов забрала скорая?“. В этом тексте со ссылкой на пост в Telegram-канале публициста Армена Гаспаряна сообщалось, что причиной нападения якобы стала татуировка на теле россиянки с изображением президента РФ Владимира Путина. Утверждается, что пьяным украинцам наколка не понравилась, они стали сыпать угрозами, а затем попытались применить силу. Впрочем, девушка оказалась чемпионкой России по боевому самбо и успешно отразила нападение — „да так, что одного украинца пришлось забрать скорой“, пишет „Царьград“. „Напомним, что в начале спецоперации на Украине значительное количество украинцев успело сбежать из страны за границу. Теперь эти „патриоты“ устраивают различные дикие перформансы и нападают на всех, кто говорит по-русски“, — резюмирует автор публикации. Инцидент широко освещался в Telegram. Посты с рассказом об этой истории размещали, в частности, каналы „Правдивости“ (797 000 подписчиков на момент написания этого разбора), „Россия сейчас“ (721 000), „Миротворец“ (718 000), „Ne.Сахар“ (525 000), „Операция Z“ (524 000), „Повёрнутые на Z войне » (422 000) и „Vоенкор Котёнок Z“ (320 000 подписчиков). Историю пересказывали и в соцсетях — примеры можно найти, например, в Facebook , Twitter и „ВКонтакте“ .

Репортёры сообщали, что в драке участвовали только юноши (девушки, напротив, пытались их разнять). „По информации свидетелей конфликта, одному из участников потасовки потребовалась срочная госпитализация — сломанные в драке рёбра проткнули лёгкие. Остальные отделались ушибами и сломанными носами“, — писали тогда „Вести.ру“. Также сообщалось, что местное управление МВД установило личности участников „побоища“ и возбудило уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Из более современных публикаций самарских СМИ следует, что в середине июля 2022 года начался суд над участниками той потасовки. На скамье подсудимых оказалось двое мужчин, им грозит до 12 лет лишения свободы. Как пишет 63.ru, ближайшее заседание по этому делу состоится до конца августа.

Нам не удалось найти в турецкой прессе сообщений о том, что инцидент, сколько-нибудь похожий на описанный в проверяемых нами публикациях, действительно произошёл в последние недели на каком-либо из многочисленных турецких курортов.

Наши коллеги из MythDetector утверждают, что первоисточником новости стал именно пост Гаспаряна от 3 августа, на который сослался автор заметки на „Царьграде“. В том тексте уточняли, что ссылка на видео, о котором он (Гаспарян. — Прим. ред.) говорит, не выдаёт реальное видео. По всей видимости, это реклама канала, а сама публикация будет удалена с канала через несколько дней“. Так в действительности и произошло — сейчас пост публициста недоступен и сохранился только в некоторых сервисах, анализирующих контент Telegram. Аналогичным образом поступили и авторы многих каналов, упомянутых нами в начале разбора.

Однако, насколько можно судить по данным TGStat, Гаспарян не был первым, кто разместил на своём канале историю про чемпионку России по боевому самбо, побившую пьяных украинцев. Например, около полудня 2 августа она появилась в канале TarikNezalejko (102 000 подписчиков, сейчас пост удалён), а спустя несколько часов — в канале „Военный обозреватель“ (215 000 подписчиков, сейчас пост также удалён). Ещё вечером 1 августа про инцидент рассказали в канале „Zащита ОтечестVа“ (у него всего около 800 подписчиков). Запись, в отличие от ставших куда более популярными постов, сопровождалась другим иллюстративным материалом, но и эта картинка не имеет никакого отношения к курортам черноморского побережья или Средиземноморья — автор поста использовал скриншот из видео 2015 года.

Итог: Фейк