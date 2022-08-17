Курский губернатор предложил перенести в регион демонтированный в Нарве танк-памятник

„Мы готовы забрать легендарную „тридцать четверку“ с тем, чтобы она заняла по-настоящему достойное и самое почетное место на территории создаваемого мемориала на Северном фасе Курской дуги. Расходы на перевозку танка возьмем на себя“, - написал Старовойт в своем телеграм-канале.

Как пояснил губернатор, таким образом он решил поддержать инициативную группу жителей Курской области, которая запустила в интернете голосование за петицию о переносе демонтированного Т-34 в регион.

По его словам, взамен советского памятника Курская область готова предложить Эстонии в качестве компенсации какие-либо товары и продукты курского производства.

По распоряжению правительства Эстонии во вторник, 16 августа, в городе Нарва и его ближайших окрестностях были перенесены шесть монументов с советской военной символикой, в том числе танк Т-34.