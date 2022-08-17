На „зеленый поворот“: Таллинн ввел новую субсидию для квартирных товариществ

В июле этого года Таллинн ввел для квартирных товариществ новую, поддерживающую „зеленый поворот“ субсидию, на основании которой поддерживается установка солнечных панелей, тепловых насосов и прочего оборудования, использующего возобновляемые источники энергии, а также частично возмещаются затраты на подключение к сети централизованного теплоснабжения.

Ставка субсидии составляет 30 процентов, а ее верхний предел – 20 000 евро на многоквартирный дом. Выделение субсидии можно ходатайствовать для многоквартирного дома, построенного или введенного в эксплуатацию до 2000 года.

По словам Евгения Осиновского, предстоящая зима будет очень сложной для жителей столицы, поскольку подорожание энергоносителей повлечет за собой рост цен как на электроэнергию, так и на отопление.

„Конечно, государство, местное самоуправление, а также наш партнер по централизованному теплоснабжению должны сделать все от них зависящее, чтобы смягчить рост цен для потребителей, – пояснил Осиновский причину своего визита. - Мы знаем, что предприятия, квартирные товарищества и домашние потребители ищут наиболее экономичные энергетические решения, и сейчас самое подходящее время для поддержки внесения необходимых инвестиций“.

Председатель горсобрания призвал концерн Utilitas ускорить подключение зданий к сети централизованного теплоснабжения.

„Несмотря на то, что большинство зданий в Таллинне уже подключены к сети централизованного теплоснабжения, у нас все еще есть целые районы, в которых не проложены трубы централизованного теплоснабжения, вследствие чего люди лишены более доступного и экологически чистого отопления помещений“, – сказал Осиновский.