Экономика
17.08.2022, 18:10

На „зеленый поворот“: Таллинн ввел новую субсидию для квартирных товариществ

 (1)
Lasnamäe
Lasnamäe
ФОТО: Tiit Blaat | Ekspress Meedia

Председатель столичного городского собрания Таллинна Евгений Осиновский посетил энергетический концерн Utilitas, отвечающий за теплоснабжение Таллинна, чтобы обсудить пути решения проблемы повышения цен на отопление помещений.

В июле этого года Таллинн ввел для квартирных товариществ новую, поддерживающую „зеленый поворот“ субсидию, на основании которой поддерживается установка солнечных панелей, тепловых насосов и прочего оборудования, использующего возобновляемые источники энергии, а также частично возмещаются затраты на подключение к сети централизованного теплоснабжения.

Ставка субсидии составляет 30 процентов, а ее верхний предел – 20 000 евро на многоквартирный дом. Выделение субсидии можно ходатайствовать для многоквартирного дома, построенного или введенного в эксплуатацию до 2000 года.

По словам Евгения Осиновского, предстоящая зима будет очень сложной для жителей столицы, поскольку подорожание энергоносителей повлечет за собой рост цен как на электроэнергию, так и на отопление.

„Конечно, государство, местное самоуправление, а также наш партнер по централизованному теплоснабжению должны сделать все от них зависящее, чтобы смягчить рост цен для потребителей, – пояснил Осиновский причину своего визита. - Мы знаем, что предприятия, квартирные товарищества и домашние потребители ищут наиболее экономичные энергетические решения, и сейчас самое подходящее время для поддержки внесения необходимых инвестиций“.

Председатель горсобрания призвал концерн Utilitas ускорить подключение зданий к сети централизованного теплоснабжения.

„Несмотря на то, что большинство зданий в Таллинне уже подключены к сети централизованного теплоснабжения, у нас все еще есть целые районы, в которых не проложены трубы централизованного теплоснабжения, вследствие чего люди лишены более доступного и экологически чистого отопления помещений“, – сказал Осиновский.

„Мы знаем, что подключение к сети централизованного теплоснабжения требует внушительных инвестиций, поэтому многие квартирные товарищества не принимают столь нужного решения. Отныне квартирные товарищества смогут ходатайствовать о субсидировании подключения к централизованному отоплению в размере 30 процентов от платы за подключение“, - сообщил глава горсобрания.

Большинство многоквартирных домов и коммерческих зданий с локальным отоплением отапливаются природным газом, цена на который резко выросла, а надежность поставок вызывает сомнения из-за войны, которую ведет Россия.

Осиновский выразил уверенность в том, что сейчас самое время предпринять необходимые шаги, чтобы значительно сократить потребление природного газа в Таллинне.

„В тех районах, где развитие сети централизованного теплоснабжения в ближайшие годы не представляется перспективным по причине их расположения, потребителей следует поддержать посредством перестройки их местных систем отопления, обеспечивающей переход на возобновляемые источники энергии. В первую очередь таковыми являются воздушно-водяные и геотермальные тепловые насосы. В этом случае город, возмещая 30 процентов затрат на установку оборудования, использующего возобновляемые источники энергии, сможет помочь квартирным товариществам“.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии