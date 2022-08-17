На „зеленый поворот“: Таллинн ввел новую субсидию для квартирных товариществ(1)
Председатель столичного городского собрания Таллинна Евгений Осиновский посетил энергетический концерн Utilitas, отвечающий за теплоснабжение Таллинна, чтобы обсудить пути решения проблемы повышения цен на отопление помещений.
В июле этого года Таллинн ввел для квартирных товариществ новую, поддерживающую „зеленый поворот“ субсидию, на основании которой поддерживается установка солнечных панелей, тепловых насосов и прочего оборудования, использующего возобновляемые источники энергии, а также частично возмещаются затраты на подключение к сети централизованного теплоснабжения.
Ставка субсидии составляет 30 процентов, а ее верхний предел – 20 000 евро на многоквартирный дом. Выделение субсидии можно ходатайствовать для многоквартирного дома, построенного или введенного в эксплуатацию до 2000 года.
По словам Евгения Осиновского, предстоящая зима будет очень сложной для жителей столицы, поскольку подорожание энергоносителей повлечет за собой рост цен как на электроэнергию, так и на отопление.
„Конечно, государство, местное самоуправление, а также наш партнер по централизованному теплоснабжению должны сделать все от них зависящее, чтобы смягчить рост цен для потребителей, – пояснил Осиновский причину своего визита. - Мы знаем, что предприятия, квартирные товарищества и домашние потребители ищут наиболее экономичные энергетические решения, и сейчас самое подходящее время для поддержки внесения необходимых инвестиций“.
Председатель горсобрания призвал концерн Utilitas ускорить подключение зданий к сети централизованного теплоснабжения.
„Несмотря на то, что большинство зданий в Таллинне уже подключены к сети централизованного теплоснабжения, у нас все еще есть целые районы, в которых не проложены трубы централизованного теплоснабжения, вследствие чего люди лишены более доступного и экологически чистого отопления помещений“, – сказал Осиновский.
„Мы знаем, что подключение к сети централизованного теплоснабжения требует внушительных инвестиций, поэтому многие квартирные товарищества не принимают столь нужного решения. Отныне квартирные товарищества смогут ходатайствовать о субсидировании подключения к централизованному отоплению в размере 30 процентов от платы за подключение“, - сообщил глава горсобрания.
Большинство многоквартирных домов и коммерческих зданий с локальным отоплением отапливаются природным газом, цена на который резко выросла, а надежность поставок вызывает сомнения из-за войны, которую ведет Россия.
Осиновский выразил уверенность в том, что сейчас самое время предпринять необходимые шаги, чтобы значительно сократить потребление природного газа в Таллинне.
„В тех районах, где развитие сети централизованного теплоснабжения в ближайшие годы не представляется перспективным по причине их расположения, потребителей следует поддержать посредством перестройки их местных систем отопления, обеспечивающей переход на возобновляемые источники энергии. В первую очередь таковыми являются воздушно-водяные и геотермальные тепловые насосы. В этом случае город, возмещая 30 процентов затрат на установку оборудования, использующего возобновляемые источники энергии, сможет помочь квартирным товариществам“.