За рубежом
17.08.2022, 19:08

ФОТО | Подаренная Эстонией Украине бронемашина Mamba досталась россиянам в качестве военного трофея. Теперь она на выставке в Москве

 
Mamba в Москве
Mamba в Москве
ФОТО: telegram

Россия выставила на всеобщее обозрение боевую бронированную машину Mamba, которую Эстония передала Украине после начала войны и которая в июне в поврежденном состоянии попала к российским военным. Об этом пишет Forte.

Эстония передала Украине, в том числе добровольческому подразделению Kraken, семь бронетранспортеров Mamba. Машина, о которой идет речь, была повреждена огнем российской артиллерии и поэтому брошена украинцами. Бронемашина MK-II была захвачена вагнеровцами 17 июня в Харьковской области.

Поскольку у россиян запасных частей для „Мамбы“ нет, а сама бронемашина сильно повреждена, вполне логично, что она стала музейным экспонатом. Ее выставили в подмосковном парке „Патриот“.

RusDelfi
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