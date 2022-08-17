17.08.2022, 19:08
ФОТО | Подаренная Эстонией Украине бронемашина Mamba досталась россиянам в качестве военного трофея. Теперь она на выставке в Москве
ФОТО:
Россия выставила на всеобщее обозрение боевую бронированную машину Mamba, которую Эстония передала Украине после начала войны и которая в июне в поврежденном состоянии попала к российским военным. Об этом пишет Forte.
Эстония передала Украине, в том числе добровольческому подразделению Kraken, семь бронетранспортеров Mamba. Машина, о которой идет речь, была повреждена огнем российской артиллерии и поэтому брошена украинцами. Бронемашина MK-II была захвачена вагнеровцами 17 июня в Харьковской области.