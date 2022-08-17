Нарвская оппозиция: перед заседанием горсобрания по переносу „Танка“ коалиция выдвинула неприемлемые условия(20)
В понедельник, 15 августа, Нарвское горсобрание должно было обсудить дальнейшую судьбу танка-памятника, однако этот вопрос был снят с повестки дня. RusDelfi стали известны некоторые подробности принятия такого решения.
„Мы долго думали, стоит ли давать эту информацию общественности“, - говорит председатель фракции Narva Heaks Алексей Евграфов, отмечая, что ранее в СМИ об этом не сообщалось.
По его словам, коалиция теперь пытается использовать все доступные им ресурсы, чтобы „оправдаться и переложить всю ответственность за принятие решения о судьбе памятника на оппозицию“.
„Считаем необходимым обнародовать информацию, которая безусловно повлияла на решение коалиции снять вопрос с голосования“, - говорит Евграфов.
По его словам, в воскресенье, за день до сессии горсобрания он вместе с Татьяной Стольфат (оппозиционная фракция Kesk) встретился с представителями нарвской коалиции, в числе которых была мэр Нарвы Катри Райк.
„Представители коалиции настаивали на том, что сессию надо сделать закрытой, удалить из зала всех журналистов и горожан, чтобы в узком кругу решать такой значимый для Нарвы и Эстонии вопрос“, - говорит Евграфов.
Политик называет и второе предложение, которое поступило от представителей коалиции - сделать голосование закрытым.
„Они обосновали это тем, что боятся за сохранность своего имущества, здоровье, а также опасаются нападок на членов своих семей. Со всем этим мы не могли согласиться, так как считали очень важным сделать процесс обсуждения данного вопроса и голосования максимально прозрачным для горожан. Об этом и было заявлено коалиции в понедельник в 11.00 перед сессией“, - рассказывает Евграфов.