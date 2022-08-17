Департамент конкуренции начал расследование причин рекордно высокой стоимости электричества

Как сообщила руководитель отдела энергетических рынков Департамента конкуренции Марилин Тилксон, ведомство начнет расследование, в ходе которого тема также будет обсуждаться с латвийскими и литовскими коллегами, так как у них тоже была высокая цена на электроэнергию.

Вдобавок будут проанализированы данные, полученные от биржи, чтобы выяснить, кто какие предложения делал и откуда взялась высокая цена на электроэнергию в среду.

Департамент надеется завершить расследование в течение максимум одного месяца.

Напомним, что сегодня с 18:00 до 19:00 биржевая цена на электроэнергию в Эстонии, Латвии и Литве поднимется до рекордных 4000 евро за мегаватт-час, а среднесуточная биржевая цена достигнет 682,05 евро за мегаватт-час.