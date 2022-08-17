Департамент конкуренции начал расследование причин рекордно высокой стоимости электричества(12)
В среду, 17 августа, Департамент конкуренции начал расследование рекордной биржевой цены на электроэнергию, чтобы убедиться, что это не было вызвано манипулированием рынком, пишет rus.err.
Как сообщила руководитель отдела энергетических рынков Департамента конкуренции Марилин Тилксон, ведомство начнет расследование, в ходе которого тема также будет обсуждаться с латвийскими и литовскими коллегами, так как у них тоже была высокая цена на электроэнергию.
Вдобавок будут проанализированы данные, полученные от биржи, чтобы выяснить, кто какие предложения делал и откуда взялась высокая цена на электроэнергию в среду.
Департамент надеется завершить расследование в течение максимум одного месяца.
Напомним, что сегодня с 18:00 до 19:00 биржевая цена на электроэнергию в Эстонии, Латвии и Литве поднимется до рекордных 4000 евро за мегаватт-час, а среднесуточная биржевая цена достигнет 682,05 евро за мегаватт-час.