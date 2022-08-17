Сборная Эстонии по волейболу проиграла 0:3, но вышла на чемпионат Европы

Едва игра в Бельгии началась, как стало ясно, что независимо от результата игры, Латвия и Словакия будут отставать от Эстонии в сравнении обладателей вторых мест отборочных групп. В финальный турнир могут выйти победители семи подгрупп и пятерки лучших обладателей вторых мест, в то время как в четырех группах, где четыре сборные, не учитываются игры с последней командой. Позже выяснилось, что Хорватия тоже не может обойти Эстонию, а также сборная Россия, которая не может учавствовать на ЧЕ, а это означает, что место Эстонии на ЧЕ гарантировано.

До матча:

Шансы на выход в финальную часть турнира относительно велики, даже в случае сегодняшнего проигрыша и второго места в подгруппе. На ЧЕ попадут победители семи отборочных групп и пять лучших обладателей вторых мест, а в случае четырех групп, в которых находится четыре сборные, результаты с последней сборной в группе не учитываются. Эстония в обоих случаях уверенно обыграла Фарерские острова со счетом 3:0, как и Бельгия дома, и можно с уверенностью сказать, что бельгийцы выиграют у островитян и в воскресенье.

Эстония и Бельгия играли в Таллинне 7 августа, и Бельгия выиграла со счетом 3:2 (22:25, 25:19, 26:24, 24:26, 18:16).

„Я видел хороший настрой на последних тренировках, это очень важно. Есть воинственность и хорошие эмоции. Хорошо выходить на игру с таким настроем, мы верим, что сможем обыграть Бельгию и сможем выполнить нашу главную задачу — выйти в финальную часть турнира“, — сказал главный тренер сборной Фабио Соли.

„Бельгия, вероятно, не сильно изменит свою игру, потому что они выиграли у нас первую игру, и когда вы выигрываете, вам не нужно вносить большие коррективы. У нас там были проблемы с некоторыми моментами, и, конечно, мы пытаемся их изменить и улучшить, чтобы играть более эффективно. Если мы сможем доверять нашей системе, мы сможем выиграть и в этой игре“.