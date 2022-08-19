У активных людей часто бывают проблемы с мобильными устройствами

Именно летом мобильные устройства часто портятся от воды или вовсе разбиваются во время активной деятельности. Также летом люди гораздо чаще теряют телефоны.

Модные мобильные устройства являются умными и привлекательными во всех отношениях. В то же время они оснащены экраном величиной почти с само устройство, что делает их более хрупкими, чем, например, использовавшиеся когда-то кнопочные телефоны. Так, при невинном падении телефона может потребоваться замена всего экрана, стоимость которого достигает 40–50 процентов от цены устройства. И это в случае, если пострадал только экран. Часто телефоны падают на угол или ребро, вследствие чего повреждаются и экран, и корпус устройства, и задняя крышка. Стоимость такого ремонта может составить уже 70 процентов от цены телефона.

Чтобы подобные несчастные случаи доставляли как можно меньше проблем, Telia предлагает своим клиентам страхование устройств с очень широким покрытием.

По словам руководителя подразделения частных клиентов Telia Кристьяна Вийлманна, предлагаемая компанией страховка покрывает не только ущерб, вызванный падением устройства - она действует и во многих других случаях. „Страхование защищает телефоны, планшеты, ноутбуки, наушники и смарт-часы от кражи, поломки, повреждения жидкостью, и оно действует даже в случае утери устройства. Кроме того, страхование покрывает счет в пределах 1000 евро, выставленный клиенту в случае утраты или хищения устройства, в том числе за звонки, SMS и мобильный интернет“, — отметил Вийлманн.

Если проанализировать различные страховые случаи, с которыми больше всего сталкиваются клиенты страхования устройств Telia, то более 50 процентов составляют ситуации, связанные с падением гаджетов. При этом большая часть страховых случаев происходит именно в летний период, когда люди активнее передвигаются, проводят время у водоемов и т. д.