У активных людей часто бывают проблемы с мобильными устройствами
Для летнего сезона, как правило, характерно, что люди больше двигаются, проводят много времени на природе и ведут активный образ жизни. Чем больше и активнее путешествует человек, тем больше проблем случается с гаджетами, которые он берет с собой.
Именно летом мобильные устройства часто портятся от воды или вовсе разбиваются во время активной деятельности. Также летом люди гораздо чаще теряют телефоны.
Модные мобильные устройства являются умными и привлекательными во всех отношениях. В то же время они оснащены экраном величиной почти с само устройство, что делает их более хрупкими, чем, например, использовавшиеся когда-то кнопочные телефоны. Так, при невинном падении телефона может потребоваться замена всего экрана, стоимость которого достигает 40–50 процентов от цены устройства. И это в случае, если пострадал только экран. Часто телефоны падают на угол или ребро, вследствие чего повреждаются и экран, и корпус устройства, и задняя крышка. Стоимость такого ремонта может составить уже 70 процентов от цены телефона.
Чтобы подобные несчастные случаи доставляли как можно меньше проблем, Telia предлагает своим клиентам страхование устройств с очень широким покрытием.
По словам руководителя подразделения частных клиентов Telia Кристьяна Вийлманна, предлагаемая компанией страховка покрывает не только ущерб, вызванный падением устройства - она действует и во многих других случаях. „Страхование защищает телефоны, планшеты, ноутбуки, наушники и смарт-часы от кражи, поломки, повреждения жидкостью, и оно действует даже в случае утери устройства. Кроме того, страхование покрывает счет в пределах 1000 евро, выставленный клиенту в случае утраты или хищения устройства, в том числе за звонки, SMS и мобильный интернет“, — отметил Вийлманн.
Если проанализировать различные страховые случаи, с которыми больше всего сталкиваются клиенты страхования устройств Telia, то более 50 процентов составляют ситуации, связанные с падением гаджетов. При этом большая часть страховых случаев происходит именно в летний период, когда люди активнее передвигаются, проводят время у водоемов и т. д.
Одна из последних групп товаров, на которые стало распространяться страхование устройств Telia, — наушники. Во многом это обусловлено тем, что технология изготовления наушников за последние годы получила мощное развитие, что в свою очередь привело к повышению их цены. По этой причине возрос интерес клиентов к страхованию наушников, тем более что беспроводные наушники легче потерять. Также люди охотно страхуют смарт-часы, которые все чаще используются в качестве альтернативы телефону.
„В летний период непременно стоит задуматься о страховании недавно приобретенных гаджетов. Существенная разница — вносить ежемесячный страховой платеж в разумном размере и не беспокоиться о судьбе устройства или же оказаться в ситуации, когда потеря, кража или поломка устройства обойдется в худшем случае в сотни евро“, — добавил Вийлманн.
Для клиентов основных услуг Telia, которые пользуются, например, услугами телевидения, домашнего интернета или мобильной передачи данных, при оформлении страхования устройств Telia действует бесплатный двухмесячный ознакомительный период. Одним из последних нововведений является возможность клиента заключить договор страхования нового мобильного устройства в течение 14 дней с момента его приобретения, то есть для получения страховой защиты вовсе не обязательно приобретать услугу страхования в момент покупки.
Хотя страхование устройств Telia имеет широкое покрытие, встречаются ситуации, на которые страховая защита все же не распространяется. Так, например, страхование не покрывает ущерб, вызванный постепенным износом или использованием устройства, и ущерб от небрежного обращения с устройством. То же касается утери или хищения устройства, произошедших в то время, когда оно находилось в общественном месте без присмотра.
Размер собственной ответственности по страхованию устройств Telia составляет 10 процентов от цены устройства на момент покупки. Дополнительную информацию о пределах страхового покрытия и условиях можно найти на сайте www.telia.ee/seadmekindlustus.