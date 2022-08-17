G4S: под влиянием полнолуния и одурманивающих веществ воры активизировались

На прошлой неделе охранники выезжали в основном на взломы, зафиксированные видеокамерами. Например, неподалеку от Таллинна в Йыэляхтме на строительном объекте аналитика видеоохраны зафиксировала мужчину в маске и перчатках, который, по всей видимости, намеревался взломать тепляк, однако благодаря быстрому реагированию патрульного экипажа ему не удалось это сделать.

„В это же время попытка кражи произошла и в Пярну, где человек с признаками наркотического опьянения проник в здание через открытое окно и взял лодочный мотор, однако сработала сигнализация и он оставил его там“, – рассказал руководитель коммуникационного отдела G4S Eesti Максим Тууль.

Помимо этого, в Таллинне в Копли охранники прогнали человека с признаками наркотического опьянения, оказавшегося на чужой территории; проблемы были и с людьми, употребившими алкоголь. „В центр управления G4S поступил сигнал тревоги с территории, на которую проник человек с признаками алкогольного опьянения – по его словам, он оказался там случайно“, – добавил Тууль.