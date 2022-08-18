Врач-педофил насиловал чемпионку мира с 15 лет(4)
Мэгги Николс стала первой гимнасткой, обвинившей врача Ларри Нассара в систематических домогательствах. После ее признания в 2015 году Федерация гимнастики США начала расследование.
До недавнего времени для сохранения конфиденциальности Николс фигурировала во всех официальных документах, связанных с расследованием, как „спортсменка А“. Такое же название получил и документальный фильм про гимнастку, вышедший в 2020 году на платформе Netflix.
Мэгги квалифицировалась на свой первый национальный чемпионат в 13. В течение следующих пяти лет она регулярно попадала на подиумы национальных первенств. Одним словом, Николс была среди лучших.
Нассар насиловал ее с 15 лет, когда Мэгги была еще подростком. Сначала в его лечении не было ничего необычного. Однажды врач привел девушку в тренировочную комнату на ранчо Каройи в Техасе, где традиционно проходили сборы лучших гимнасток США. Они были одни. Мэгги показалось странным, когда Нассар закрыл дверь и жалюзи, но решила, что это нормально. Гимнастка подумала, что он просто не хочет отвлекать других девочек, и доверилась специалисту.
— Сначала я доверяла тому, что он делал, но потом Нассар начал прикасаться ко мне в тех местах, где, по моему мнению, не должен был этого делать. На нем не было перчаток, и он не сказал мне, что делал. В комнате больше никого не было, и я приняла то, что происходило, потому что взрослые сказали мне, что он лучший врач и может облегчить мою боль. Нассар проводил это „лечение“ со мной неоднократно.
Специалист держал связь с гимнасткой не только во время процедур. Он писал ей в соцсетях, комментировал внешность и делал комплименты. Николс казалось, что Нассар пытался быть милым с ней.
В июне 2015-го Мэгги разговорилась о происходящем с Али Райсман. Их беседу услышала тренер Николс Сара Янци, которую обеспокоило описание „процедур“. Янци начала задавать гимнастке дополнительные вопросы и узнала про общение с Нассаром. Сара немедленно позвонила матери Николс и сообщила о случившемся.
„Этого нельзя было ожидать даже через миллион лет“, — говорила Джина Николс. „Я имею в виду, что последние четыре года я отправляю свою несовершеннолетнюю дочь одну тренироваться на ранчо Каройи. Я так горжусь, она в сборной США, мы даже не думали, что такое когда-либо могло случиться“.
Кроме того, Янци сообщила о произошедшем руководству федерации. Согласно письму, представленному в подкомитет Сената США, тренер связалась с USA Gymnastics 17 июня 2015 года, чтобы сообщить о „сексуальном насилии/неприемлемом сексуальном обращении“ Нассара с Мэгги. Однако федерация начала внутреннее расследование только через две недели после заявления и через пять недель сообщила в правоохранительные органы. Сара утверждала, что Нассар массировал Николс „область паха и слишком близко к ее влагалищу для лечения травмы колена, которое она должна была получать“. По ее словам, врач также отправил гимнастке личное сообщение о том, как красиво она выглядит в выпускном платье.
Несмотря на весь ужас происходящего, Мэгги продолжала тренироваться и соревноваться. В октябре 2015 года, примерно через три месяца после сообщения о жестоком обращении Нассара, Николс стала частью команды, завоевавшей золотые медали на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Глазго. Она также завоевала индивидуальную бронзовую медаль в вольных упражнениях.
В апреле 2016-го, за три месяца до олимпийского отбора, Мэгги получила серьезную травму колена на тренировке. Из-за разрыва мениска ей потребовалась операция.
Обычно перед возвращением в спорт гимнастка пытается полностью вылечиться. Но время играло против нее. В течение нескольких месяцев после операции она почти каждый день проводила в тренажерном зале, пытаясь оставаться в форме.
— Это определенно был один из худших периодов в моей жизни. Не буду врать. Потому что у меня было всего несколько месяцев, чтобы подготовиться к самому большому соревнованию в моей жизни, которого я с нетерпением ждала целую вечность.
13 июня 2016 года, практически через год после того, как USA Gymnastics узнала об обвинениях против Нассара, Джина Николс получила электронное письмо от специального агента ФБР Майкла Хесса — он планировал проводить расследование. Мать перезвонила ему и сказала: „Знаешь, я очень рада, что ты собираешься это сделать, но мы сообщили об этом 13 месяцев назад“. Разговор с гимнасткой пришлось отложить до окончания олимпийского отбора, чтобы лишний раз не травмировать спортсменку.
Впервые после операции Николс выступила меньше, чем за месяц до отбора. Гимнастка вышла на большой помост только на двух снарядах, но ее выступления были слабыми и неуверенными. Публично Мэгги продолжала излучать уверенность, но внутри происходила борьба.
Николс думала, что у нее еще есть шанс осуществить свою мечту — по крайней мере, в качестве запасной. На олимпийском отборе она стала шестой в многоборье. Однако команда на Игры-2016 формировалась по особому принципу. Комитет выбрал пять гимнасток, которые могут в сумме принести лучший результат. Все спортсменки из олимпийской команды, включая трех запасных, заняли первое место хотя бы в одном виде программы. У Мэгги этого не было.
— Я так гордилась собой за то, как далеко продвинулась после травмы, но я определенно нервничала и действительно не знала, чего ожидать. Я была уверена, что у меня есть хорошие шансы стать хотя бы запасной.
Николс была подавлена. Каким-то образом ей удавалось держаться на арене, когда она обнимала и поздравляла тех, кто вошел в команду, раздавала автографы и фотографировалась с фанатами. Через неделю Мэгги объявила о своем уходе из элитной гимнастики, завершив карьеру всего в 18 лет.
Колледж стал лучшим опытом в ее жизни. Во время учебы в Оклахоме она снова влюбилась в гимнастику из-за невероятного контраста с ее временем в большом спорте. Мэгги „пугалась“ каждый раз, когда ей приходилось приезжать на ранчо Каройи. У гимнасток были проблемы из-за того, что они занимали слишком низкое место или смотрели не в ту сторону. Ситуации с Нассаром только ухудшали ситуацию.
Во время студенческой карьеры гимнастка несколько раз побеждала на чемпионате страны. Блестящие выступления позволили ей заключить несколько рекламных контрактов с производителями купальников и даже выпустить собственные коллекции.
Недавно Мэгги завела второй аккаунт в соцсетях. Девушка решила пропагандировать здоровый образ жизни и рассказывать людям о принципах правильного питания. Не обошлось и без тренировок — опытная гимнастка регулярно публикует небольшие подборки упражнений для поддержания тонуса в теле.
Источник - Sport24
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