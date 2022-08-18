Врач-педофил насиловал чемпионку мира с 15 лет

До недавнего времени для сохранения конфиденциальности Николс фигурировала во всех официальных документах, связанных с расследованием, как „спортсменка А“. Такое же название получил и документальный фильм про гимнастку, вышедший в 2020 году на платформе Netflix.

Мэгги квалифицировалась на свой первый национальный чемпионат в 13. В течение следующих пяти лет она регулярно попадала на подиумы национальных первенств. Одним словом, Николс была среди лучших.

Нассар насиловал ее с 15 лет, когда Мэгги была еще подростком. Сначала в его лечении не было ничего необычного. Однажды врач привел девушку в тренировочную комнату на ранчо Каройи в Техасе, где традиционно проходили сборы лучших гимнасток США. Они были одни. Мэгги показалось странным, когда Нассар закрыл дверь и жалюзи, но решила, что это нормально. Гимнастка подумала, что он просто не хочет отвлекать других девочек, и доверилась специалисту.

— Сначала я доверяла тому, что он делал, но потом Нассар начал прикасаться ко мне в тех местах, где, по моему мнению, не должен был этого делать. На нем не было перчаток, и он не сказал мне, что делал. В комнате больше никого не было, и я приняла то, что происходило, потому что взрослые сказали мне, что он лучший врач и может облегчить мою боль. Нассар проводил это „лечение“ со мной неоднократно.

Специалист держал связь с гимнасткой не только во время процедур. Он писал ей в соцсетях, комментировал внешность и делал комплименты. Николс казалось, что Нассар пытался быть милым с ней.

В июне 2015-го Мэгги разговорилась о происходящем с Али Райсман. Их беседу услышала тренер Николс Сара Янци, которую обеспокоило описание „процедур“. Янци начала задавать гимнастке дополнительные вопросы и узнала про общение с Нассаром. Сара немедленно позвонила матери Николс и сообщила о случившемся.