„Опустела без тебя Нарва. Господи, прости нас“. Как местные отреагировали на перенос танка Т-34

Татьяна

„Как хочется прижаться к нашему Танку и долго-долго так стоять, согревая его теплотой своей души. Опустела без тебя Нарва“.

Яна

Мы станем ещё сильнее, нас всегда пытались сломить, но мы чтим память наших дедов....

Ирина

Сожалею, что меня сейчас нет в городе, но я смотрела прямой эфир и плакала. Очень тяжело.

Ольга

Вот вам и хваленая западная демократия

Татьяна

Прости всех, Господи, ибо не ведают что творят!

Лариса

Я сегодня плакала навзрыд. У меня внучка (12 лет), так она успокаивала меня. Сказала, „бабуля, я всё запомню. Ты можешь не волноваться за нас, мы не будем такими фашистами“. Я горжусь.

Алексей

Каждый год 16 августа в ленте предлагаю фото танка выкладывать. Память..

Яна

Ужас... В отставку всех!

Ирина

Господи!! Прости нас грешных! Они нас защищали, они жизнь свою отдали за то, что бы мы сейчас жили, а мы ничего не смогли сделать, не смогли вам защитить....

Евгения

Это сравнимо со смертью близкого родственника. Он вроде был рядом, когда хочу, тогда приду к нему. Можно на праздник, может просто так. А теперь его нет... И не вернёшь, от этого на душе ещё хуже. Пустота, которую ничем не заполнить... Это реальный траур...

Игорь

Я думаю пора переходить к активным действиям, пора начинать собирать подписи, идти в суды и так далее