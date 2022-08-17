Российские и белорусские биатлонисты не появятся на этапах Кубка мира в следующем сезоне

„Исполком IBU предлагает приостановить членства России и Беларуси в IBU до тех пор, пока не будут выполнены определенные условия. Исполком также добивается от конгресса IBU подтверждения ранее принятого решения о том, что российские и белорусские спортсмены и официальные лица по-прежнему не будут допущены к участию в международных соревнованиях до дальнейшего уведомления в целях защиты безопасности спортсменов и честности соревнований IBU“, — говорится в сообщении на официальном сайте IBU.