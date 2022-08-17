Российские и белорусские биатлонисты не появятся на этапах Кубка мира в следующем сезоне
Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) предложил не допускать спортсменов из России и Беларуси к участию в этапах Кубка мира в следующем сезоне. Окончательное решение будет принято Конгрессом IBU в сентябре.
„Исполком IBU предлагает приостановить членства России и Беларуси в IBU до тех пор, пока не будут выполнены определенные условия. Исполком также добивается от конгресса IBU подтверждения ранее принятого решения о том, что российские и белорусские спортсмены и официальные лица по-прежнему не будут допущены к участию в международных соревнованиях до дальнейшего уведомления в целях защиты безопасности спортсменов и честности соревнований IBU“, — говорится в сообщении на официальном сайте IBU.
По предложению правления вышеупомянутый запрет будет применяться до тех пор, пока подассоциации смогут доказать, что они разделяют те же ценности, что и IBU. „Например, они должны четко дистанцироваться от войны в Украине и гарантировать, что никто из их официальных лиц или спортсменов „не будет принимать в ней какое-либо участие“.
Конгресс IBU состоится в Зальцбурге 15–18 сентября.