ОНЛАЙН-КАРТА | Эстонию накрывают грозы: следите за стихией в режиме реального времени!

Среда, 17.08:

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдёт дождь и гроза, больше вероятность в западной части Эстонии. Ветер преимущественно южных направлений 3-9 м/с, во время грозы сильный порыв ветра. Температура воздуха 27..31, на наветренном побережье до 23°С.

Четверг, 18.08:

Ночью: В начале ночи местами облачно, возможен кратковременный дождь и гроза. После полуночи преимущественно ясно и без осадков. Ветер слабый и переменного направления. Температура воздуха 14..19, на побережье до 21°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь и возможна гроза. На юго-востоке страны преобладает солнечная и сухая погода. Ветер слабый и переменных направлений. Температура воздуха 28..32, на наветренном побережье до 23°С.

Пятница, 19.08:

Ночью: В основном ясно и сухо. Ветер восточной четверти 2-7 м/с. Температура воздуха 16..21°С.

Днем: В основном солнечно и сухо. Ветер юго-восточный, восточный 5-10 м/с. Температура воздуха 28..33, на наветренном побережье до 25°С.

Суббота, 20.08:

Ночью: Ясная и сухая погода, местами переменная облачность. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха 17..22°С.

Днем: Преимущественно солнечная и сухая погода. Вечером будут развиваться кучево-дождевые облака, местами возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный 5-10, порывами до 14 м/с. Температура воздуха 27..31, на наветренном побережье до 25°С.

Также напоминаем, что на портале погоды Delfi открылся специальный раздел Погода на пляжах, где в течение всего лета в режиме реального времени можно наблюдать за температурой воды и воздуха на крупнейших пляжах страны. Смотрите ЗДЕСЬ.