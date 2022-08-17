Контавейт одержала тяжёлую победу в игре с сумасшедшими взлетами и падениями

Первая ракетка Эстонии в первом сете проигрывала со счетом 1:4. Анетт смогла сократить отставание в счете до 3:4. Этого оказалось мало, и итоговая победа в сете осталась за Терезой Мартинцовой - 3:6.

Плохая игра со стороны Контавейт продолжилась и после небольшого перерыва, когда Мартинцова снова повела в счете 0:3. Контавейт все же сумела переломить ход встречи, благодаря упорной борьбе и, наконец, выиграл второй сет, который длился 52 минуты, со счётом 7:5.

Третий сет получился еще более сумбурным. Контавейт вела в счете 3:2 и в Цинциннати пошел дождь, матч был прерван на час. После возобновления игры 27-летняя чешка сравняла счёт 3:3. Далее последовал самый продолжительный сет в матче, где Контавейт заработала целых четыре брейк-пойнта. В итоге вторая ракетка мира взяла верх в марафонском матче и выиграла решающий сет со счетом 6:4.

Контавейт выступает на этом турнире в парном разряде. В среду в первом круге вместе с американкой Слоан Стивенс они обыграли австралийско-американский дуэт Сторм Сандерс/Кэролайн Доулхайд - 6:2, 3:6, 10:8.

В следующем круге Анетт Контавейт сыграет с победительницей матча между россиянкой Екатериной Александровой и китаянкой Чжан Шуай.

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