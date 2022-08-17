Роналду установил антирекорд карьеры

Как сообщает OptaJoao в твиттере, 37-летний португалец впервые потерпел 3 подряд поражения в матчах национального чемпионата. В концовке сезона-2021/22 Роналду принял участие в матче с „Брайтоном“ (36-й тур, 0:4), а на старте текущего чемпионата ничем не помог „красным дьяволам“ в играх с теми же „чайками“ (1:2) и „Брентфордом“ (0:4).

Напомним, Роналду вернулся в „МЮ“ в августе 2021 года и стал лучшим бомбардиром команды в сезоне-2021/22, забив 18 голов в 30 матчах АПЛ. Он вошел в топ-3 лучших бомбардиров лиги.

Этим летом СМИ то и дело утверждают, что португалец пытается добиться ухода из „МЮ“. Также появилась информация о том, что Роналду своим поведением и высокомерием портит атмосферу в раздевалке.

Источник - Sport24

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