ФОТО и ВИДЕО | Что происходило ночью в месте, где стоял танк-памятник

В полночь у танка были несколько компаний молодых людей. Одни выпивали, активно общались, другие тихо между собой переговаривались. Люди приходили пешком, но их было немного. Приезжали и на машинах, но уже не так активно. В основном, это были женщины, многие с детьми. Люди спокойно ставили свечи, фотографировали и уезжали.

Одна девушка привязала на дерево георгиевскую ленту. Произошел и более серьезный инцидент. Пьяный мужчина на самокате подъехал к полицейским и стал с ними грубо общаться. Его задержали и увезли.

Люди начали нести цветы и свечи еще вечером 16 августа.

Полиция: ночь в Нарве прошла спокойно, еще двоих задержали

По словам руководителя оперативной группы Пыхьяской префектуры Таави Кирсса, ночь в Нарве после демонтажа танка прошла спокойно, к часу ночи собравшиеся на том месте, где стоял памятник, разошлись. В общей сложности во вторник, 17 августа, в приграничном городе задержали 11 человек, передает RusERR.

„На самом деле ночь прошла относительно спокойно. Занимались обычными вызовами“, – сказал Кирсс, отметив, что на месте нарвского танка собралось довольно много людей, но после часа ночи активность пошла на спад и затем стало довольно тихо.

Помимо девяти человек, задержанных в течение дня, полиция задержала еще двоих. По словам Кирсса, их освободят после проведения производственных процедур.

Если в течение дня полиция присутствовала в регионе усиленным составом, то к вечеру блюстители порядка работали уже в обычном режиме. Кирсс отметил, что полиция была готова к разному повороту событий, однако все прошло спокойно.

По его оценке, вечером максимальное число собравшихся на месте демонтированного памятника составило примерно 50-60 человек.