17.08.2022, 07:53
ФОТО | Что происходило ночью в месте, где стоял танк-памятник
ФОТО: | Ekspress Meedia
По сообщению нарвского корреспондента, в ночь на 17 августе на месте, где стоял нарвский танк-памятник, было довольно спокойно. За порядком следят полицейские.
В полночь у танка были несколько компаний молодых людей. Одни выпивали, активно общались, другие тихонько между собой переговаривались. Люди приходили пешком, но их было немного. Приезжали и на машинах, но уже не так активно. В основном, это были женщины, многие с детьми. Люди спокойно ставили свечи, фотографировали и уезжали.
Одна девушка привязала на дерево георгиевскую ленту. Произошел и более серьезный инцидент. Пьяный мужчина на самокате подъехал к полицейским и начал с ними грубо общаться. Его задержали и увезли.
Люди начали нести цветы и свечи еще вечером 16 августа.