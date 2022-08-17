ФОТО | Что происходило ночью в месте, где стоял танк-памятник

В полночь у танка были несколько компаний молодых людей. Одни выпивали, активно общались, другие тихонько между собой переговаривались. Люди приходили пешком, но их было немного. Приезжали и на машинах, но уже не так активно. В основном, это были женщины, многие с детьми. Люди спокойно ставили свечи, фотографировали и уезжали.