Тяжёлое решение эстонского десятиборца, пролившего слезы на ЧМ, принесло свои плоды: я очень долго ждал этого момента!

Ыйглане завоевал бронзу после забега на 1500 м, который он преодолел за 4: 42,78. В итоге он опередил шведа Маркуса Нильссона на 19 очков. Майсель Уйбо занял пятое место (8234 балла). Чемпионом Европы стал немец Никлас Кауль с 8545 баллами, серебро завоевал швейцарец Симон Эхаммер с новым национальным рекордом в 8468 баллов. В то же время Кауль завоевал золото в чрезвычайно мощном забеге на 1500 м, где он одержал победу с результатом 4: 10,04.

Серия, принесшая бронзу Ыйглане: 11.01; 7,27; 14,82; 2,02; 48,80; 14.39; 41,97; 5.10; 70,94; 4.42,78.

28-летний десятиборец прибыл в микс-зону уставшим, прихрамывающим, но очень довольным. „Эти 1500 метров дались мне тяжелее, чем когда-либо прежде. Я не думал, что это будет так сложно“, — сказал с улыбкой Ыйглане эстонским журналистам. „Майсел Уйбо сказал после первого круга, что он почувствовал тяжесть в ногах. У меня было то же самое. На втором круге я потерял шесть секунд, а отыграть их было невозможно“.

В последний раз Ыйглане бежал 1500 метров в начале апреля в США. Еще перед ЧМ в июле он признался, что не знает, в какой форме он был на последнем турнире. Сегодня это не принесло ему дополнительный стресс. „Было очень тяжело, но у меня ничего не заболело. Я пошел бежать, а выдержать это было не просто“, - подытожил Ыйглане чрезвычайно сложный последний этап. „Я стартовал в забеге и каким-то образом добежал его до конца“.

Ыйглане подчеркнул перед ЧЕ, что самое главное – это поехать и получить удовольствие от соревнований. Это то, что он сделал в Мюнхене. „Это те моменты, ради которых я вообще занимаюсь спортом“, — добавил Ыйглане. „Медали за медали, вот и все. Я хожу заниматься десятиборьем и получаю удовольствие. Вот почему я занимаюсь спортом, потому что мне это нравится, и я делаю это для себя. Если я могу наслаждаться каждой областью десятиборья, это просто потрясающе. Первая медаль в таких соревнованиях... для меня это очень важная веха“.