Тяжёлое решение эстонского десятиборца, пролившего слезы на ЧМ, принесло свои плоды: я очень долго ждал этого момента!
28-летний Янек Ыйглане выиграл первую медаль в десятиборье на взрослом чемпионате Европы по легкой атлетике в Мюнхене, заработав бронзовую медаль с 8346 очками.
Ыйглане завоевал бронзу после забега на 1500 м, который он преодолел за 4: 42,78. В итоге он опередил шведа Маркуса Нильссона на 19 очков. Майсель Уйбо занял пятое место (8234 балла). Чемпионом Европы стал немец Никлас Кауль с 8545 баллами, серебро завоевал швейцарец Симон Эхаммер с новым национальным рекордом в 8468 баллов. В то же время Кауль завоевал золото в чрезвычайно мощном забеге на 1500 м, где он одержал победу с результатом 4: 10,04.
Серия, принесшая бронзу Ыйглане: 11.01; 7,27; 14,82; 2,02; 48,80; 14.39; 41,97; 5.10; 70,94; 4.42,78.
28-летний десятиборец прибыл в микс-зону уставшим, прихрамывающим, но очень довольным. „Эти 1500 метров дались мне тяжелее, чем когда-либо прежде. Я не думал, что это будет так сложно“, — сказал с улыбкой Ыйглане эстонским журналистам. „Майсел Уйбо сказал после первого круга, что он почувствовал тяжесть в ногах. У меня было то же самое. На втором круге я потерял шесть секунд, а отыграть их было невозможно“.
В последний раз Ыйглане бежал 1500 метров в начале апреля в США. Еще перед ЧМ в июле он признался, что не знает, в какой форме он был на последнем турнире. Сегодня это не принесло ему дополнительный стресс. „Было очень тяжело, но у меня ничего не заболело. Я пошел бежать, а выдержать это было не просто“, - подытожил Ыйглане чрезвычайно сложный последний этап. „Я стартовал в забеге и каким-то образом добежал его до конца“.
Ыйглане подчеркнул перед ЧЕ, что самое главное – это поехать и получить удовольствие от соревнований. Это то, что он сделал в Мюнхене. „Это те моменты, ради которых я вообще занимаюсь спортом“, — добавил Ыйглане. „Медали за медали, вот и все. Я хожу заниматься десятиборьем и получаю удовольствие. Вот почему я занимаюсь спортом, потому что мне это нравится, и я делаю это для себя. Если я могу наслаждаться каждой областью десятиборья, это просто потрясающе. Первая медаль в таких соревнованиях... для меня это очень важная веха“.
Ыйглане завоевал бронзу на молодёжном чемпионате Европы до 23 лет в Таллинне в 2015 году, набрав 7945 очков. „Она будет висеть рядом с нынешней медалью“, — улыбнулся он.
Ыйглане отправился на чемпионат Европы на фоне провального чемпионата мира. В то время он повредил большой палец и решил полностью прекратить соревнования после падения при метании диска. По словам Ыйглане, это решение сыграло большую роль в сегодняшнем успехе. „Я очень рад, что принял мудрое решение не финишировать на чемпионате мира. Три вида спорта, которые были сегодня (прыжки с шестом, метание копья, бег на 1500 м)... До этого я не чувствовал проблем с ногой, но теперь мне кажется, что я вообще не хочу ходить“, - сказал Ыйглане. „Если бы я дошел до конца ЧМ, меня бы сейчас не было на старте. Я рад, что принял это решение. Меня пустили сюда, и я смог показать, в какой я форме и насколько я жажду боя“.
Десятиборец признался, что принять это решение во время чемпионата мира было непросто. „Я могу честно сказать, что никогда не плакал так сильно, как в тот день. Было очень сложно... принять такое решение на таких больших соревнованиях. Для меня чемпионат Европы все компенсировал“, — теперь несколько недель спустя Ыйглане может радоваться. „Верю, что сейчас дома прольются слезы радости. Когда я выиграл, я постарался не показывать этого, но несколько слез все же выступили у меня на глазах. Эта веха для меня, которую я хотел достичь в течение очень, очень долгого времени“.
В июне Ыйглане женился на своей девушке Кендре. Какой день важнее, день свадьбы или день завоевания медали ЧЕ? „Свадебный день, но они почти равны“, — засмеялся Ыйглане. „Это вопрос всего лишь нескольких процентов“.
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