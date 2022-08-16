„Слава Герострата не дает покоя нынешним эстонским властям. Сегодня они продолжили свою позорную войну с исторической правдой, демонтировав в городе Нарве ряд памятников, включая „Танк Т-34“, символизирующих Победу над фашистской Германией в годы Второй мировой войны.

Возможно, эстонские политики не осознают, что своими действиями они фактически способствуют реабилитации нацизма, однако от этого их историческая вина и ответственность перед грядущими поколениями меньше не становится“, - говорится в заявлении дипломатического представительства России.

На основании сегодняшнего решения правительства были перенесены мемориальные доски с Петровской площади, памятник красноармейцам в парке возле замка и мемориальный знак Игоря Графова. В Нарва-Йыэсуу перенесли монумент „Три штыка“ и памятник Мерикюласкому дессанту. Надгробие на братской могиле погибших во второй мировой войне, расположенной между рекой Нарва и бастионом Виктория, было сделано нейтральным.