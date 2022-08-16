ФОТО | На Тартуском шоссе трамвай сошел с рельсов. Водитель получил травму

Авария произошла во вторник в 16.47, когда в двигавшийся трамвай врезался грузовик. В результате ДТП травму получил водитель трамвая, который был доставлен в больницу. Других участников ДТП медики осмотрели на месте, им была оказана первая помощь, госпитализация им не потребовалась.