16.08.2022, 19:11
ФОТО | На Тартуском шоссе трамвай сошел с рельсов. Водитель получил травму(1)
Сегодня во второй половине дня в Таллинне сошел с рельсов трамвай, в ДТП получил травму водитель трамвая.
Авария произошла во вторник в 16.47, когда в двигавшийся трамвай врезался грузовик. В результате ДТП травму получил водитель трамвая, который был доставлен в больницу. Других участников ДТП медики осмотрели на месте, им была оказана первая помощь, госпитализация им не потребовалась.
Обстоятельства аварии выясняются. На данным момент известно, что водители были трезвыми, имели соответствующие водительские права.
Трамвайное движение на некоторое время было нарушено, сейчас оно восстановлено.