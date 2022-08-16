ВИДЕО | Директор Эстонского военного музея в Виймси: танк можно будет прийти посмотреть с пятницы

Директор Эстонского военного музея - музея генерала Лайдонера - Хеллар Лилль сказал, что они выделили место для памятника, а также, что танк того же типа на выставке уже есть. „Он того же размера, с теми же техническими характеристиками. Но, разумеется, у этого танка есть своя история. Однако здесь, в военном музее, он будет представлен в контексте общей военной истории, также в контексте Второй мировой войны. А к тому же и в контексте истории военной техники“, - сказал Лилль.