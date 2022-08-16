ВИДЕО | Префект Идаской Префектуры Тарво Крууп: если провокации продолжатся, мы привлечем людей к ответственности

Он не может позволить себе быть тревожным. „В данном случае, как я уже говорил, мы должны были решить, сколько этого дополнительного ресурса оставить в регионе для снижения и предотвращения потенциальных рисков. Я считаю, что мы сделали достаточно объективный расчет“, - уверен Крууп.

Сегодня были арестованы 9 человек, среди них были и провокаторы. Тарво Крууп не сказал, представляют ли они угрозу, но он надеется на благоразумное поведение эстонского народа. „Но, конечно, мы не можем исключить, что провокации и подстрекательство будут продолжаться, как и распространение „красных“ символов. Но если это будет происходить и дальше, мы должны будем реагировать, а затем, если потребуется, привлечем людей к ответственности“, - сказал он.