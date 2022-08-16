Финляндия решила сократить выдачу туристических виз россиянам в 10 раз

Число выдаваемых россиянам туристических виз будет сокращено в 10 раз с 1 сентября, заявили в МИД Финляндии. В то же время в ведомстве сообщили, что правительство Финляндии предлагает ввести новый тип гуманитарной визы для россиян для облегчения поездок гражданским активистам и журналистам.

Ранее во вторник глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что власти страны собираются ограничить количество принимаемых заявлений на визы от россиян до одной пятой или одной десятой от текущего объема.

Как отмечает финское издание Yle, сейчас Финляндия ежедневно принимает около 1 тыс. заявлений на визы от россиян, а значит теперь их число сократится до 100-200 заявок в день.

По словам Хаависто, приоритет в выдаче виз будет отдаваться гражданам, которые хотят посетить Финляндию по семейным обстоятельствам, в связи с учебой или работой.