Пропавшая пожилая женщина найдена в Маарду

Как пояснили стражи порядка, один бдительный человек сообщил, что в Маарду к его машине подошла женщина, нуждающаяся в помощи. Полицейский патруль, отреагировавший на сообщение, опознал в женщине пропавшую Ларису. С ней все в порядке, женщину отвезли к родственникам.