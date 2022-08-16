ЧП и криминал
16.08.2022, 19:20

Пропавшая пожилая женщина найдена в Маарду

 
Полиция, иллюстративное фото.
Полиция, иллюстративное фото.
ФОТО: Kenno Soo | Ekspress Meedia

Полиция сегодня во второй половине дня просила помощи в установлении местонахождения 74-летней Ларисы, которая ушла сегодня в неизвестном направлении из своей дачи в Маарду.

Через несколько часов полиция сообщила, что Лариса найдена.

Как пояснили стражи порядка, один бдительный человек сообщил, что в Маарду к его машине подошла женщина, нуждающаяся в помощи. Полицейский патруль, отреагировавший на сообщение, опознал в женщине пропавшую Ларису. С ней все в порядке, женщину отвезли к родственникам.

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