ЧП и криминал
16.08.2022, 17:30

Полиция просит помощи в поисках 74-летней Ларисы

 
Пропавшая Лариса
Пропавшая Лариса
ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 74-летней Ларисы, которая ушла сегодня в неизвестном направлении из своей расположенной в Маарду дачи.

Женщина ушла из своего летнего дома в полдень, ничего не сказав членам своей семьи.Телефона у нее с собой нет.

Полиция ведет поиски Ларисы. Она одета в синюю куртку с капюшоном, на ногах серые брюки, на голове шляпа. Короткие с проседью волосы.

Полиция просит всех, кто видел изображенную на фотографии женщину, сообщить об этом по телефону 112.

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