16.08.2022, 17:30
Полиция просит помощи в поисках 74-летней Ларисы
ФОТО:
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 74-летней Ларисы, которая ушла сегодня в неизвестном направлении из своей расположенной в Маарду дачи.
Женщина ушла из своего летнего дома в полдень, ничего не сказав членам своей семьи.Телефона у нее с собой нет.
Полиция ведет поиски Ларисы. Она одета в синюю куртку с капюшоном, на ногах серые брюки, на голове шляпа. Короткие с проседью волосы.
Полиция просит всех, кто видел изображенную на фотографии женщину, сообщить об этом по телефону 112.