Полиция просит помощи в поисках 74-летней Ларисы

Женщина ушла из своего летнего дома в полдень, ничего не сказав членам своей семьи.Телефона у нее с собой нет.

Полиция ведет поиски Ларисы. Она одета в синюю куртку с капюшоном, на ногах серые брюки, на голове шляпа. Короткие с проседью волосы.

Полиция просит всех, кто видел изображенную на фотографии женщину, сообщить об этом по телефону 112.