МНЕНИЕ | Алексей Шлендухов: не нужно отсекать от Европы целый народ
Инициатива о прекращении выдачи европейских виз россиянам вызвала горячую дискуссию и в европейском общественном пространстве, и в российском. Идея „коллективной вины“ россиян за войну в Украине захватила умы. Однако должны ли все простые люди, имеющие паспорт с двуглавым орлом, каяться за преступления путинского режима?
„Не нами, а Путиным должен двигать страх, что коллективный Запад „промоет“ его согражданам мозги и, вернувшись из тамошнего реального или виртуального пространства, они назовут спецоперацию войной и потребуют её прекратить“, - считает колумнист RusDelfi Алексей Шлендухов.
Мой коллега Игорь Калакаускас нашел очень точное определение инициативе эстонского правительства не пущать россиян в Европу - ребячество. Фактически, предлагается стопроцентная люстрация по признаку гражданства. Мол, угораздило не с тем паспортом родиться – „получи фашист гранату“. Мне вот подумалось, а если завтра какая-нибудь продвинутая по части прав человека страна откажет в выдаче виз гражданам Эстонской Республики на том основании, что у вас, мол, до сих пор не узаконены однополые браки, а заключенные лишены права голоса. Или Израиль не захочет лицезреть сынов Калевипоэга, пока евродепутат Яак Мадисон, рассуждавший про увлечение нацистов играми с газовыми камерами, представляет Эстонию в Страсбурге?