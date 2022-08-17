МНЕНИЕ | Алексей Шлендухов: не нужно отсекать от Европы целый народ

Мой коллега Игорь Калакаускас нашел очень точное определение инициативе эстонского правительства не пущать россиян в Европу - ребячество. Фактически, предлагается стопроцентная люстрация по признаку гражданства. Мол, угораздило не с тем паспортом родиться – „получи фашист гранату“. Мне вот подумалось, а если завтра какая-нибудь продвинутая по части прав человека страна откажет в выдаче виз гражданам Эстонской Республики на том основании, что у вас, мол, до сих пор не узаконены однополые браки, а заключенные лишены права голоса. Или Израиль не захочет лицезреть сынов Калевипоэга, пока евродепутат Яак Мадисон, рассуждавший про увлечение нацистов играми с газовыми камерами, представляет Эстонию в Страсбурге?