Солман: к 10 октября следует прекратить заключенные с российскими предпринимателями договоры о закупках

„Предприниматели, связанные с Россией, не могут участвовать в наших государственных поставках. Наши поставщики в случае малейших подозрений могут потребовать предоставить дополнительные доказательства, чтобы полностью исключить подозрения“, - сказала министр государственного управления Рийна Солман.

Запрещено заключать договоры о закупках или продолжать выполнять договор, уже заключенный с гражданином, резидентом России или с учрежденным там предпринимателем, учреждением или любой другой единицей. Таковые также не могут быть субподрядчиками или поставщиками услунг. Кроме того, запрещено заключать договор о закупках или продолжать выполнять его, если предприниматель сам не находится под санкциями, не связан с субъектами санкций, но поставляет товар, в отношении которого действует международная санкция.

Во избежание ошибок поставщик вправе потребовать от участвующих в госпоставках предприятий любые подтверждения, данные и доказательства, чтобы проверить отсутствие санкций.

„Мы понимаем, что немедленный отказ от уже заключенных договоров о закупке может поставить поставщиков в сложное положение, поэтому предусмотрен переходный период, - сказала Солман. - Следовательно, если договор о закупке, нарушающий санкции, был заключен до 9 апреля и действует до 10 октября, его можно продолжать исполнять. Договоры, срок которых истекает после 10 октября, следует прекратить не позднее этой даты“.

8 апреля Евросоюз принял постановление 2022/576, которое рассматривает ограничивающие меры в связи с боевыми действиями России в Украине. Постановление устанавливает также санкции, касающиеся госпоставок. В период с 2015 до 2021 годы эстонские поставщики заключили 44 договора с российскими предприятиями.