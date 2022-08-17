МНЕНИЕ | Молчание как сопротивление. Зачем ищут предателей в российской культуре
Поиск врагов — любимое занятие патриотов, но обвинение в молчании — нечто новое. Составление в России „списков молчащих“ — отдельный повод для шуток. Долгое время в патриотическом лагере были уверены, что развращают и вредят отдельные „отщепенцы“, и если от них избавиться, то все пойдет на лад. Теперь фокус внимания сместился с активных — тех, кто открыто выражал несогласие с войной и уехал, — на пассивных — тех, кто остался и держит свое мнение при себе. Таких большинство, но работает ли эта стратегия молчания? Доберется ли до них власть?
В конце июля писатель и политик правого толка Захар Прилепин написал пост о предательстве российских деятелей культуры, не желающих поддерживать войну. „Примерно 200 деятелей культуры подержали спецоперацию, и более 2000 — осудили. Ничего так, да? В 10 раз разница. Не просто уверен, а знаю — еще несколько тысяч осудили, но смолчали“. Далее Прилепин развивает мысль о том, что молчащие — самые опасные враги, поскольку их молчание означает, по сути, антивоенную позицию, а значит, с точки зрения патриотов — предательство.