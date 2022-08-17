МНЕНИЕ | Молчание как сопротивление. Зачем ищут предателей в российской культуре

В конце июля писатель и политик правого толка Захар Прилепин написал пост о предательстве российских деятелей культуры, не желающих поддерживать войну. „Примерно 200 деятелей культуры подержали спецоперацию, и более 2000 — осудили. Ничего так, да? В 10 раз разница. Не просто уверен, а знаю — еще несколько тысяч осудили, но смолчали“. Далее Прилепин развивает мысль о том, что молчащие — самые опасные враги, поскольку их молчание означает, по сути, антивоенную позицию, а значит, с точки зрения патриотов — предательство.

Через неделю Прилепин провел первое заседание „Группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры“, в котором приняли участие глава „Справедливой России“ Сергей Миронов, председатель Комитета Государственной Думы по делам национальностей Геннадий Семигин, другие депутаты. Члены рабочей группы составили список тех деятелей культуры, кто не поддержал „специальную военную операцию“ (СВО), как в России требуют называть войну. Полный вариант списка знаменитостей занял пять листов; напротив фамилий стоят пометки „против“ либо „молчит“ (молчащих — примерно 90%). Среди „молчащих“ режиссер Владимир Хотиненко, советник президента по вопросам культуры и праправнук классика Владимир Толстой, журналист и экс-пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова, режиссер Федор Бондарчук и другие. От молчащих требуют открыто заявить о своей позиции или уволиться с работы (речь идет о крупных медиаменеджерах, актерах, режиссерах). „Мы проанализировали, кто из экспертов Фонда кино (организация, которая занимается распределением грантов на поддержку кино. — Delfi) как реагировал на происходящее, — подводит итоги первого заседания коллега Прилепина депутат Кузнецов. — Никто не поддержал государство и военную спецоперацию. Проанализировали жюри крупнейшей российской литературной премии — там тоже из 100 человек никто не поддержал спецоперацию. Это свидетельство эффективности прозападной пропаганды, профессионализма „пятой колонны“".