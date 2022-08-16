ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (173-й день) | Зеленский объяснил, почему власти не били тревогу перед вторжением России

Утром украинский генеральный штаб сообщил о российских обстрелах - из танков и артиллерии - вдоль всей линии боевого столкновения, в том числе и на южном направлении (так бывает не всегда). Харьков подвергся довольно сильному ракетному обстрелу, ракеты попали в пять из девяти районов города, чего давно не было, сообщил харьковский мэр Игорь Терехов.

Из ремарок российского дипломата в ООН можно сделать вывод, что Россия выдвигает предварительное условие для посещения Запорожской АЭС делегацией экспертов МАГАТЭ: они должны добираться туда через оккупированную Россией территорию. Если же они поедут туда через Киев и затем через линию фронта, то безопасность им Россия не гарантирует.

Германия выступила против ограничений на визы для россиян. Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против запрета на выдачу шенгенских виз для россиян. По его словам, Европа должна давать шанс уехать тем, кто выступает против политики Путина. „Все решения, которые мы принимаем, не должны усложнять им поиск свободы и [возможность] покинуть страну, спасаясь от диктатуры в России. Это война не русского народа, это война Путина“, - сказал Шольц.

В Крыму вновь прозвучали взрывы. Министерство обороны России заявило, что взрывы на складе боеприпасов в крымском Джанкое стали результатом диверсии. „Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункт Джанкой“, - заявили в ведомстве. Также в минобороны сообщили, что в результате взрывов пострадали гражданские объекты - ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно и несколько жилых домов.

Позже поступили сообщения о взрывах на военной базе под Симферополем. Военными и правоохранителями изучается версия атаки малыми беспилотниками на склад боеприпасов, пишет „Коммерсант“ со ссылкой на свой источник.