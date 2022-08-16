ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (173-й день) | Зеленский объяснил, почему власти не били тревогу перед вторжением России(29)
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Утром украинский генеральный штаб сообщил о российских обстрелах - из танков и артиллерии - вдоль всей линии боевого столкновения, в том числе и на южном направлении (так бывает не всегда). Харьков подвергся довольно сильному ракетному обстрелу, ракеты попали в пять из девяти районов города, чего давно не было, сообщил харьковский мэр Игорь Терехов.
Из ремарок российского дипломата в ООН можно сделать вывод, что Россия выдвигает предварительное условие для посещения Запорожской АЭС делегацией экспертов МАГАТЭ: они должны добираться туда через оккупированную Россией территорию. Если же они поедут туда через Киев и затем через линию фронта, то безопасность им Россия не гарантирует.
Германия выступила против ограничений на визы для россиян. Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против запрета на выдачу шенгенских виз для россиян. По его словам, Европа должна давать шанс уехать тем, кто выступает против политики Путина. „Все решения, которые мы принимаем, не должны усложнять им поиск свободы и [возможность] покинуть страну, спасаясь от диктатуры в России. Это война не русского народа, это война Путина“, - сказал Шольц.
В Крыму вновь прозвучали взрывы. Министерство обороны России заявило, что взрывы на складе боеприпасов в крымском Джанкое стали результатом диверсии. „Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункт Джанкой“, - заявили в ведомстве. Также в минобороны сообщили, что в результате взрывов пострадали гражданские объекты - ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно и несколько жилых домов.
Позже поступили сообщения о взрывах на военной базе под Симферополем. Военными и правоохранителями изучается версия атаки малыми беспилотниками на склад боеприпасов, пишет „Коммерсант“ со ссылкой на свой источник.
В администрации генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша заявили, что в четверг он планирует посетить Львов, чтобы провести там встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. После встречи Гутерриш посетит Одессу - один из портов, откуда в рамках соглашения ООН с Украиной и Россией выходят суда с украинским зерном. После Одессы Гутерриш отправится в Стамбул, где посетит Совместный координационный центр.
ФСБ заявила о подрыве опор ЛЭП в Курской области украинскими диверсантами, что что повлияло на работу Курской АЭС.
„4, 9 и 12 августа 2022 г. в Курчатовском районе Курской области украинскими диверсионными группами совершены подрывы шести опор высоковольтных линий электропередач (110, 330 и 750 кВ), через которые Курской АЭС осуществляется энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения, как региона, так и соседних субъектов страны“, - заявили в Центре общественных связей российской спецслужбы. По данным ФСБ, „действия диверсантов привели к нарушению технологического процесса функционирования АЭС“.
Зеленский объяснил, почему власти не били тревогу перед вторжением России
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Washington Post рассказал, почему перед войной власти не развернули кампанию по предупреждению населения о российском вторжении, в то время как США активно пытались убедить своих союзников, что риск войны реален.
Он уточнил, что с момента начала полноценного российского вторжения украинская экономика теряет по 5-7 млрд долларов в месяц.
„Если бы мы сообщили об этом - а этого хотели некоторые люди, которых я не буду называть, - то я бы с октября прошлого года терял 7 миллиардов долларов в месяц, а в тот момент, когда русские действительно напали, они бы нас захватили. в течение трех дней“, - сказал президент Украины.
„Я вам не скажу, кто это придумал, но в целом наше чутье было правильным - если бы мы посеяли хаос среди людей перед вторжением - русские бы нас сожрали. Потому что во время хаоса люди бегут из страны“, - сказал Зеленский.