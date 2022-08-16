Платный вход и отдельный ангар: где теперь будет стоять нарвский танк Т-34?

Музей был основан приказом главнокомандующего вооруженными силами генерал-майора Йохана Лайдонера 19 января 1919 года, как музей Освободительной войны. Сама война на тот момент длилась всего два месяца, Тарту был освобожден несколькими днями ранее, и вопрос о выживании Эстонской Республики был далеко не решен. Постоянная экспозиция первоначально в основном состояла из военных трофеев: стрелковое оружие, награды, захваченные в боях знамёна Красной Армии, манекены в мундирах того времени, боевые карты, обстановка кабинета главнокомандующего во время войны и т. д.

Первоначально музей располагался в Старом городе по адресу Vene tn 5. После оккупации Эстонии Красной Армией летом 1940 года Музей Освободительной войны был закрыт, а его имущество вывезено. Сперва экспонаты поместили в коплинские казармы. Позже исправную технику передали Красной Армии, часть экспонатов в другие музеи, часть вывезли в Россию, а многие предметы просто уничтожили.

После восстановления независимости и возрожденному музею было решено дать ему новое имя - Эстонский военный музей имени генерала Лайдонера. Музей было решено открыть в бывшей летней резиденции главнокомандующего эстонскими вооруженными силами во времена Освободительной войны генерала Йохана Лайдонера - мызе Виймси. До начала 1990-х годов в усадьбе располагалась группа радиоразведки Балтийского флота СССР. Изначально музей стал собирать артефакты связанные прежде всего с личностью самого Лайдонера. Официальный статус музей получил в 2001 году. Восстановление Эстонского военного музея началось с нуля, так как довоенные архивы были уничтожены или утеряны.

К счастью, у многих эстонцев хватило мужества сохранить очень ценные предметы военной истории Эстонии. Будущие экспонаты иногда хранились буквально под землей и в печных трубах. Постоянная экспозиция и временные выставки военного музея рассказывают о войнах, которые велись на территории Эстонии.