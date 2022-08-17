По случаю праздника: в течение двух недель Maxima обещает эстонские продукты по особенно выгодным ценам

„Суббота этой неделе, 20 августа, – большой праздничный день для жителей Эстонии, равный по значимости 24 февраля“, – сказала Тийа Шапель, руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью Maxima Eesti. „Мы хотим отметить этот важный день вместе с нашими клиентами, поэтому следующие две недели в наших магазинах будут посвящены эстонским продуктам“, – добавила она.

Maxima уже много лет работает в Эстонии над тем, чтобы предлагать покупателям как можно более широкий выбор отечественных продуктов питания. Благодаря хорошему сотрудничеству с эстонскими производителями львиная доля молочных, мясных и хлебобулочных изделий в магазинах Maxima отечественного производства. Мы гордимся тем, что эстонские продукты составляют в нашем ассортименте свежего мяса 70%, хлебобулочных изделий – 68% и молочных продуктов – тоже 70%“, – рассказала Шапель.

С 16 по 29 августа в магазинах Maxima по всей Эстонии будет представлен большой выбор продуктов питания от любимых эстонских производителей по особенно выгодным ценам. „Для Maxima сейчас очень важно материальное положение эстонских семей, поэтому мы хотим сделать так, чтобы по крайней мере в ближайшие две недели никому не пришлось думать о повышении цен во время празднования Дня восстановления независимости Эстонии, и при посещении наших магазинов, мы призываем покупать именно эстонские продукты“, – сказала Шапель.

Так, многие известные отечественные товары в течение этих двух недель можно приобрести в Maxima на 30-40% дешевле. Например, на этой неделе килограмм приправленной свиной вырезки Rakvere стоит 4,99 евро, 250-граммовая палка сырокопченой колбасы Nõo – 2,69 евро, полукилограммовое ведро огурцов из Причудья – 2,99 евро, колбасная закуска Nõo – 1,19 евро, а творожный торт Eesti Pagar – 6,99 евро.