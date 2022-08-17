По случаю праздника: в течение двух недель Maxima обещает эстонские продукты по особенно выгодным ценам(6)
Чтобы вместе со своими покупателями отметить 31-ю годовщину восстановления независимости Эстонии, в течение следующих двух недель продукты эстонского происхождения будут пользоваться еще большим вниманием в магазинах Maxima. Многие из них также по значительно более низким ценам, чем обычно.
„Суббота этой неделе, 20 августа, – большой праздничный день для жителей Эстонии, равный по значимости 24 февраля“, – сказала Тийа Шапель, руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью Maxima Eesti. „Мы хотим отметить этот важный день вместе с нашими клиентами, поэтому следующие две недели в наших магазинах будут посвящены эстонским продуктам“, – добавила она.
Maxima уже много лет работает в Эстонии над тем, чтобы предлагать покупателям как можно более широкий выбор отечественных продуктов питания. Благодаря хорошему сотрудничеству с эстонскими производителями львиная доля молочных, мясных и хлебобулочных изделий в магазинах Maxima отечественного производства. Мы гордимся тем, что эстонские продукты составляют в нашем ассортименте свежего мяса 70%, хлебобулочных изделий – 68% и молочных продуктов – тоже 70%“, – рассказала Шапель.
С 16 по 29 августа в магазинах Maxima по всей Эстонии будет представлен большой выбор продуктов питания от любимых эстонских производителей по особенно выгодным ценам. „Для Maxima сейчас очень важно материальное положение эстонских семей, поэтому мы хотим сделать так, чтобы по крайней мере в ближайшие две недели никому не пришлось думать о повышении цен во время празднования Дня восстановления независимости Эстонии, и при посещении наших магазинов, мы призываем покупать именно эстонские продукты“, – сказала Шапель.
Так, многие известные отечественные товары в течение этих двух недель можно приобрести в Maxima на 30-40% дешевле. Например, на этой неделе килограмм приправленной свиной вырезки Rakvere стоит 4,99 евро, 250-граммовая палка сырокопченой колбасы Nõo – 2,69 евро, полукилограммовое ведро огурцов из Причудья – 2,99 евро, колбасная закуска Nõo – 1,19 евро, а творожный торт Eesti Pagar – 6,99 евро.
Также предусмотрены специальные скидки для владельцев карты клиента Maxima. Для них 200-граммовая коробка печенья Reval Kondiiter стоит 2,29 евро, 200-граммовые шоколадки Kalev для владельцев карты Aitäh – 1,79 евро, а различные нарезанные огурцы Põltsamaa – 1,79 евро за банку. Кроме того, по случаю праздника салаты собственного бренда Maxima Meisterite Kvaliteet также на 20 процентов дешевле, чем обычно.
„Наше продукция также основана по большей части на эстонском сырье, все рецепты создаются нашими технологами и шеф-поварами“, – говорит Тийа Шапель, руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью Maxima Eesti. Она подчеркнул, что одной из важных целей торговой сети в этом году является дальнейшее расширение сотрудничества с местными производителями, чтобы увеличить как ассортимент собственной продукции, так и долю эстонской продукции в целом.
По словам Шапель, товары эстонского происхождения очень легко найти в магазинах Maxima по ценнику с маркировкой в цветах эстонского флага. В ближайшие две недели отечественные продукты питания по действительно хорошей цене можно будет найти в магазинах Maxima как на специальных выкладках, в холодильниках, так и на обычных полках.
Maxima является крупнейшим предприятием розничной торговли в странах Балтии. В Эстонии в компании работает более 3700 человек. Компания работает в Эстонии с 2001 года.