Президент Алар Карис: сегодня советую подвести черту под историей с танком

„Отныне стоявший на берегу реки Нарвы танк Т-34 находится в Военном музее, где он будет частью истории и не позволит нам раздувать ссору. Для старого танка музей — самое подходящее место“, — написал президент Алар Карис.

„Правительство предоставило Нарвскому городскому собранию возможность самому решать, как убрать с пьедестала городского пространства символ войны, значение которого изменилось после нападения России на Украину настолько, что его перенос был неизбежен. К сожалению, Нарвское городское собрание отказалось принимать решение, и его вынуждено было взять на себя правительство. Нерешительность была бы непонята значительной частью эстонского общества“, — добавил президент.

„Сегодня советую подвести черту под историей с танком. Нарва — достойный город, вместе с жителями которого мы вместе смотрим в общее будущее и не глядим исподлобья — спина к спине — в прошлое“, — считает Карис.

„На самом деле, у нас не разная история, у нас есть павшие по разные стороны, которых мы помним. Память — это естественная составляющая нашего сегодня. И для Нарвы точно так же, как и для остальной Эстонии. Для памяти не нужны танки, для этого есть могилы и кладбища“, — отметил президент.

Президент Алар Карис обратился со словами благодарности к нарвитянам, сказав: „Благодарю всех жителей Нарвы, которые сохранили спокойствие. Надеюсь, что нарвитяне, бережно относящиеся к своему городу, закроют свои окна и двери перед разжигающими противостояние призывами. Законопослушность и лояльность к будущему родного города помогут всем нам спокойно пережить сегодняшний день“.